¿Cómo puede ganarle Colombia al cáncer?

Durante el panel War on Cancer, organizado por The Economist y apoyado por Roche y AMGEN, participaron conferencistas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Todos abordaron un punto en común: la importancia de la creación de un plan nacional de cáncer con el que se haga un control, se eduque para la prevención, se regule gubernamentalmente y además se evalúen los procesos, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la población frente a la enfermedad.

Y es que en cuanto al cáncer infantil en Latinoamérica, las cifras de incidencia son altas y la de supervivencia de los niños mucho menor que en los países desarrollados siendo una de las razones el poco interés político que muestran los Gobiernos para ejercer estos planes.

De acuerdo con Diego Paonessa, director de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer Lalcec, “digamos por ejemplo que en muchos países latinoamericanos, la prioridad de la salud está en el puesto número 19 y dentro de ese puesto se tiene que ir a pelear una porción dedicada al cáncer”.

Paonessa hace énfasis en que sin un plan integral, la atención a la enfermedad es difícil y eso sumado a que se presentan cambios de Gobierno que relentizan estos procesos. “Es importante que pese a los cambios en política, estos planes permanezcan”, recomienda. Además, señalan los expertos, que si bien los Gobiernos tienen emergencias presupuestales, las secretarías de salud deben acompañarlos para que entiendan la prioridad de la atención al cáncer.

El panorama de nuestro país

En Colombia, otro de los grandes problemas es la falta de profesionales para la atención integral, así como la pobreza que rodea a muchos pacientes.

“Sí tenemos los recursos (económicos), pero el recurso humano es insuficiente. Existe una gran diferencia entre las zonas rurales y las ciudades, hay quienes deben recorrer largas distancias para conseguir llegar a un diagnóstico oportuno y para iniciar un tratamiento. Eso implica una afectación grande a nivel social”, explica la fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Yolima Mendez Camacho.

Para ella, en el país se han hecho grandes avances en cuanto a la atención al cáncer, siendo importante optimizar esos pocos o muchos recursos que se tienen, para atender las necesidades de la población. Y en eso coincide Alexander Durán, de la Secretaría de Salud pública de Cali, quien afirma que “no se puede decir que no hay dinero, sino que no se trata el cáncer como se debería. Estamos ocupados en cómo lo hacemos, no en cuánta plata entra”.