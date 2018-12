Cómo saber si su hijo es adicto a los videojuegos

Mayo Clinic sugiere tener en cuenta las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría: los niños menos de 18 o 24 meses no deben usar medios ni redes de comunicación; en los niños de 2 a 5 años, se debe limitar el tiempo frente a una pantalla a no más de una hora diaria y se recomienda supervisar que estos vean programas de buena calidad; a medida que el niño crezca, usted tendrá que decir cuántos medios de comunicación permite que el niño use a diario y los tipos adecuados.

Si le preocupa una adicción al juego en su hijo, haga una cita con su médico de cabecera. Ese profesional puede evaluar la situación, darle guía y, en caso necesario, remitirle a un profesional especializado. Si cree que el comportamiento de su hijo no llega al nivel de una adicción a los videojuegos, pero considera que le beneficiaría disminuir el tiempo que pasa frente a una pantalla, intente lo siguiente:

Proponga en su casa un horario de espacios libres de tecnología, estos pueden ser durante las comidas.

Realice actividades y excursiones familiares.

Aleje las pantallas de los dormitorios de sus hijos y fije horarios diarios y semanales para el tiempo que se puede pasar frente pantalla esta.

Mantenga una conversación en familia acerca del tiempo que pasan frente a la pantalla y hable sobre los beneficios de tener actividades al aire libre.

Enseñarles a los niños sobre maneras positivas de conectarse y desconectarse de las pantallas puede ayudarles a proteger su seguridad y salud mental y física.