Cómo se tratan las uñas encarnadas, en "Pregúntale al experto"

El lector Ghermán Arturo Zea Montoya pregunta:

¿Cuál es el tratamiento para las uñas encarnadas?

Responde: Édgar Lugo Calderón, Médico y Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad de Cartagena:

- Cuando la uña está encarnada y está infectada lo ideal es asistir con un médico y en casos complicados con el ortopedista o un podólogo (especialista en pies), los cuales harán una evaluación de la lesión y verificarán si con una pequeña intervención y corte del fragmento de la uña se soluciona la molestia o complicación (herida y posible infección). Hecha la evaluación, darán las recomendaciones para la curación de la lesión que puede ir de simples curaciones hasta prescribir medicamentos analgésicos y antibióticos.

Dentro de la prevención:

- Lo más importante para evitar que las uñas se “encarnen” es cortar las uñas parejas y sin filos, evitar la manipulación de los extremos de la cutícula.

- Las tijeras (alicates) y corta uñas deben ser personales y no compartidos.

- En caso de uñas muy gruesas y duras, remojar por 10 minutos en agua tibia antes de cortar las uñas.

¿Es bueno usar antibióticos sin ser recetados?

- No, no es buena esa práctica que realiza la comunidad en general, ni la recomendación por síntomas parecidos que presenten los pacientes conocidos. De hecho es muy riesgoso y además va creando resistencia a los mismos y cuando realmente se necesita atacar una bacteria y otras clases de microorganismos muchos antibióticos no son adecuados o no sirven para ese fin.

Lo ideal es que el paciente acuda al médico, quien en primera instancia identificará si se trata de una enfermedad causada por alguna bacteria o microorganismo y prescribirá el antibiótico más adecuado para la misma, en algunos casos se inician tratamientos generales mientras salen los resultados de los cultivos en donde se muestra que antibiótico será el mejor para acabar con la bacteria presente.

Cuando un médico prescribe un medicamento por lo general sólo receta lo que se va a consumir y no debe sobrar nada y mucho menos con los antibióticos.

En el caso de las virosis no se debe utilizar antibióticos y se debe sensibilizar a la comunidad que esa práctica no es buena y puede crear resistencia bacteriana (“hace que las bacterias resistan más y sean más fuertes”).

* Recuerda que ‘Pregúntale al experto’ es un espacio de El Universal donde consultamos expertos para resolver dudas o inquietudes de nuestros lectores sobre temas de salud, lo cual quiere decir que no es un diagnóstico. Consulta a tu médica.

Si tienes una duda médica, escríbenos a imartinez@eluniversal.com.co o deja tu comentario abajo.