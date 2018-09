Conozca las verdades y mitos sobre el consumo de la carne de cerdo

Por estos días, Luisa Fernanda Isaza, chefs y asesor gastronómico nacional, junto a la nutricionista Linda Barraza Herrera e Iván Becerra estuvieron visitando a Barranquilla donde realizaron el ‘Taller Cocina Porkcolombia’.

“Queremos que conozcan todas las bondades gastronómicas y nutricionales de consumir carne de cerdo. La idea de este proyecto es realizarlo con medios, con periodistas, ya que son multiplicadores de la información y para que esa información valiosa le llegue a muchas más personas”, añade Luisa Fernanda Isaza.

Luisa Fernanda hay muchos mitos respecto a la carne de cerdo. ¿Qué tan cierto o no hay en todo eso que se dice?

“Que si bien esos mitos existieron en algún momento, cuando hablábamos de un cerdo que no era tecnificado si es cierto, pero hoy estamos hablando de un cerdo criado en granjas y tecnificado, donde toda su trazabilidad de la granja a la mesa nos asegura una inocuidad y una calidad, es decir, que yo voy a poder consumir mi producto final de gran calidad, que no va a tener ningún riesgo ni va a tener cisticerco, que es uno de los mitos que salieron este conversatorio ni que va a ser una carne que me va a generar algún malestar ni va a estar contaminada. Es una carne magra, con menos contenido de grasa, porque la alimentación del cerdo es a a base de cereales hechos de maíz y soya, que aseguran que tenga mucho más músculo y menos grasa”.

¿Cuál es el beneficio que tiene el cerdo y que no vamos a encontrar en otras carnes?

“Muchos. La rentabilidad también. De las tres carnes más consumidas en Colombia es la más económica que hay. Tiene menos porcentaje de merma, es decir, que cuando la cocino voy a tener menos reducción y menos pérdida de líquidos y de los nutrientes por ende, es muy nutritiva. Tiene muchos micronutrientes que nos van asegurar el bienestar de toda la familia. Es rica en hierro, zinc, potasio, va a hacer unos aportes importantes en materia nutricional. Se digiere mucho más rápido, porque su carne es mucho más suave, es decir, que cuando la vamos a ingerir es mucho más suave. Es una carne versátil. Eso nos lleva a que es una carne que cae bien con todo. Con un solo corte puedo hacer muchas preparaciones. Tiene 35 cortes diferentes, tiene 32 de variedad y 2 de aprovechamiento, lo que nos va asegurar que la puedo consumir en distintas preparaciones, todos los días”.

¿De esos 35 cortes cada uno tiene una cocción diferente?

“Sí. Hay varios. De hecho unos pueden ser asados, otros graciar, otros estofar, pero la mayoría es para asar. Hay unas como las de las paticas y osobucos que requieren unas cocciones a fuego bajo y largas, como las hacemos en los fríjoles, que son cocciones más largas, el resto por lo general lo puedo sudar, estofar, graciar, saltear, etc. Es muy importante que la gente conozca que hay muchas formas de prepararlas, que el cerdo no solo se come frito o asado, sino que se puede hacer en preparaciones distintas. Como por ejemplo, carne desmechada de cerdo, boloñesa, hamburguesas de cerdo, montaito de cerdo, todo lo que se imaginen lo pueden hacer con el cerdo”.

¿En el territorio colombiano, dónde se consume más cerdo?

“En Antioquia, seguido del eje cafetero y después del Valle del Cauca. Y en Colombia, como dato adicional, por consumo percápita, cada persona está consumiendo 9,3 kilos de carne de cerdo semanal”.

¿Las personas que quieran saber de estos diferentes tipos de preparaciones, dónde las pueden consultar?

“En la página www.porkcolombia.co, pueden encontrar distintas preparaciones para todas las ocasiones especiales, un poco de mayor dificultad, o menos, para principiantes, allí van a encontrar toda una gama de cortes y maneras de preparar. De hecho hay una guía donde le especifican qué tipo de preparación se puede hacer con determinada receta y le va a facilitar mucho más las porciones”.