Crean ‘jabón’ para lavar frutas y verduras

En Colombia cientos de personas sufren problemas médicos, sobre todo gástricos, relacionados con agentes dañinos presentes en el agua de riego de los cultivos, en pesticidas, hongos y demás bacterias.

Según el Environmental Working Group (EWG), en la lista de los vegetales y frutas “más sucios” aparecen las fresas, espinacas, manzanas, melocotones, peras, cerezas, uvas, apio, tomates y pimientos rojos.

En 2015, un estudio entre el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, con datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del 2010 (Ensin), encontró que en los cultivos de arroz y tomate se utilizan los pesticidas más tóxicos del país.

Los campesinos usan carbamatos y fosforados como el Mancozeb, un plaguicida que se usa para combatir los hongos en los cultivos.

Por eso es importante lavar todo lo que consumimos, pues así se elimina el 80 % de estos residuos químicos. Según expertos, el 20 % de los químicos restantes no afecta nuestra salud, pero igual causa preocupación.

“Es bueno cambiar la concepción en una persona en cuanto al lavado de lo que se come y, por supuesto, es mejor usar agentes biológicos puesto que lo que más consumimos son frutas y verduras”, dice la doctora Martha Eliana Sabogal, quien junto a su equipo Heilessence, elaboró un ‘jabón’ natural para eliminar los residuos químicos de estos alimentos:

¿De qué está hecho el jabón?

- Está elaborado con aceites esenciales y elementos naturales que son conocidos por sus efectos antimicrobianos y bactericidas, que tienen un efecto de limpieza efectivo sobre estos alimentos. Contiene componentes de plantas como tomillo, eucalipto, romero y manzanilla, que son los que vienen a reemplazar los químicos de un ‘jabón’ como tal.

Es mucho más manejable irte a la calle sin ningún problema y pensar que si lo usas no te irritará la mucosa ni tendrá una negativa repercusión a nivel de tu salud.

Y básicamente como no es un jabón, no va a hacer demasiada espuma porque está hecho con productos de la naturaleza.

¿Cómo beneficia a nuestra salud el uso de este producto?

- No va a afectar la salud de quien consume las frutas y verduras. Sus activos naturales relacionados con los aceites esenciales, que son el alma de las plantas en su mayor esplendor, seguirán actuando efectivamente en pro de la salud digestiva y mejorando los órganos que han sido afectados por estos microorganismos y toxinas presentes en los alimentos.

Gracias a variados elementos de la medicina biológica introducidos al producto, es capaz además, de mejorar el tracto digestivo y su función, previniendo problemas de gastritis, por ejemplo.

¿Dónde debo guardar este producto?

-Este tipo de productos no se puede guardar donde están los detergentes.

La idea es guardarlos en un sitio seco donde no haya humedad, puede ser en la nevera pero no tiene que estar en la nevera. Puedes dejarlos a temperatura ambiente.

Cuando estamos usando este ‘jabón’ la diferencia toca compararla después.

En el mercado hay más productos y está por ejemplo el vinagre, que es lo menos tóxico que hay. Y qué bueno es que la gente cree conciencia en usar una solución natural para combatir bacterias y mejorar su salud.

¿De qué otra forma podemos cuidar nuestro organismo?

-Siendo médica especialista en terapias alternativas, recomiendo otro tipo de terapias como la fitoterapia y la omeopatía para proteger la flora intestinal.