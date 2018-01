Creatinina, en "Pregúntele al experto"

El lector Jesús Alberto Pacheco pregunta:

¿Cuáles son las consecuencias derivadas de un incremento en la creatinina en sangre y qué se debe hacer para bajar su valor a un valor normal?

Responde la Dra Viviana Anaya Garrido*:

"La creatinina es una sustancia que se encuentra en la sangre, y que funciona como un medidor de la función renal. Esto quiere decir que cuando la sangre pasa por los riñones, debe ser depurada, por eso el hecho de que se aumente el nivel de creatinina indica que hay una disminución de la función renal.

La creatinina no es una sustancia nociva, lo que significa que ella por sí sola no daña el organismo, pero cuando aumenta quiere decir que los riñones no están cumpliendo con su labor de depurar la sangre y que no están depurando otras sustancias que sí son dañinas para el organismo

Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de la disminución de la función renal es que aumente la concentración de nitrógeno uréico en sangre, lo cual puede producir daños neurológicos. También puede acumularse una sustancia que se llama potasio y tiene consecuencias en la función cardíaca (puede causar arritmias) y neurológica (alteraciones de la consciencia)

En la mayoría de los casos, los daños en la función renal ocurren porque los pacientes ya padecen enfermedades cardiovasculares crónicas como diabetes e hipertensión, por eso la recomendación es a que controlen dichas enfermedades. Así, se puede restaurar la función de los riñones y entonces se normalizarán los niveles de creatinina".

