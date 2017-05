Cuando aparece la depresión posparto

Tener un bebé para muchas mujeres es una carga difícil de aceptar pese a que la felicidad que viene con el nuevo miembro debería ser constante para la nueva madre.

Pero no siempre es así y una de las cosas que más afecta a las mujeres en esta etapa es la depresión posparto, un tipo de depresión que aparece justo después del nacimiento del bebé. Se presenta comúnmente en el género femenino, pero se puede presentar también en los hombres.

Los síntomas que tiene incluyen ansiedad, irritabilidad y llanto persistente. Este cuadro afectivo puede aparecer ocho días después del parto o hasta los 3 meses siguientes. Contrario a lo que se piensa, suele ser muy frecuente pues, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz.

¿Por qué se produce?

Una explicación a la aparición de la depresión posparto es que a raíz de los cambios hormonales que llegan con el embarazo y el posparto, aparece una entidad biológica y emocional que regula nuevamente funciones como el ciclo menstrual, pero entre las más comunes están:

Disponer de menos tiempo libre: debido a que un pequeño necesita cuidados y atención durante todo el día, así que el tiempo para el ocio muchas veces se acaba y puede llegar a estresar.

Cambios físicos: ¿Estrías? ¿abdomen abultado? No todas las mujeres recuperan la figura que tienen antes de dar a luz así que estos cambios físicos y estéticos pueden distorsionar la imagen que tiene de sí misma la madre.

Inseguridad: Sucede porque algunas mujeres sienten excesiva preocupación por su capacidad para ser madre. Se pone en alerta biológica con respecto a los ideales de crianza, pues se altera el cortisol plasmático, una sustancia que hace que estemos en mayor tensión emocional.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos, para identificar si la madre está pasando por una depresión posparto:



1. Ansiedad.

Se puede experimentar ansiedad, irritabilidad, llanto persistente, pérdida del apetito y el sueño, agobio, falta de interés por cuidar del bebé, así como sentimientos de culpa e inutilidad.

2. ¿Agobiada?

Puede comenzar temprano y ser intensa, esta se debe atender con prontitud. La depresión también puede venirse incubando en el tiempo en la cual la mujer se ha sentido agobiada pero lo ha callado. Esta parece ser menos explosiva pero puede terminar siendo de mayor riesgo.

3. Sobre el tratamiento.

Existe resistencia a la consulta psiquiátrica para tratar la depresión posparto, que tiene como propósito ayudar a mantener la salud mental de la madre que a la vez se reflejará en el bienestar del hijo. También se suele asociar la depresión posparto con un comportamiento psicótico en el que la mujer enloquecerá o maltratará al bebé.

4. ¿Cuándo aparece?

El hecho de que la madre no presente los síntomas en las semanas siguientes al parto no significa que no vaya a padecer. La depresión posparto puede aparecer desde la primera semana después del parto hasta en los dos meses siguientes.

5.Causas:

Aunque puede presentarse por un proceso hormonal natural en la mujer, factores como complicaciones o pérdidas en el embarazo pueden aumentar las posibilidades de sufrirla.