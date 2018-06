Cuando decides ser padre y cuando no...

Hoy, los hombres están asumiendo cada vez más la responsabilidad a la hora de hablar del tema de infertilidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 40% de las parejas que no pueden concebir, no lo logran por problemas relacionados con el hombre.

Los casos más dramáticos, en el proceso de ser padres, están relacionados con hombres que tienen alguna discapacidad: que deciden realizarse la vasectomía y luego quieren una reversión; que consumen esteroides para aumentar masa muscular y, finalmente, se pueden incluir aquellos que han padecido o sobrellevan cáncer de testículo.

Juan Guillermo Cortés, suboficial retirado de la Policía Nacional, asegura “que la discapacidad está en la cabeza, todo es posible, hay que soñar que los sueños se hacen realidad. Tengo una lesión medular y también un pequeño de 7 meses que nos llena de alegría cada día”.

Para el doctor Eduardo Castro, especialista en fertilidad de Reprotec, los pacientes que presentan paraplejía o cuadriplejía tienen posibilidades de ser padres, aunque no puedan eyacular espontáneamente.

“En estos casos puede ser estimulada (la eyaculación) mediante impulsos vibratorios o eléctricos, aunque recientemente se han visto mejores resultados al recuperar los espermatozoides directamente del testículo mediante un procedimiento sencillo de punción”.

Ahora, los hombres que deciden frenar su capacidad de procrear por decisión personal y se han realizado la vasectomía, pero más adelante quieren ser padres, según las investigaciones de la Red de Salud Hormonal de la Sociedad de Endocrinología, es posible revertir el procedimiento por cirugía en 85% de los casos.

Las posibilidades terapéuticas actuales son dos:

- Fecundación in vitro con ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides recuperados de testículo, epidídimo o conducto deferente.

- Microcirugía reparadora de la vía seminal (Vasovasostomía).

La posibilidad de concepción espontánea requiere de tiempo y aproximadamente la mitad de los casos recurren posteriormente a un tratamiento de fertilización in vitro con ICSI.

Por otro lado, el uso prolongado de esteroides por parte de hombres que quieren aumentar su masa muscular puede provocar infertilidad debido al aumento de la concentración de la hormona testosterona. El organismo apenas nota el aumento de esta hormona, decide paralizar la fabricación de los espermatozoides. “Esta alteración hormonal puede solucionarse eliminando el aporte externo de los esteroides. De acuerdo al proyecto español “Reproducción Asistida ORG”, se necesita un mínimo de 2 meses para restituir la función testicular”.

Los pacientes que padecen algún tipo de cáncer testicular y desean tener hijos la mejor recomendación consiste en guardar previamente al tratamiento, sea este quirúrgico, por quimioterapia o combinado, muestras de semen para su futura utilización en caso de ser necesario.

Para Juan Guillermo, ser padre, aunque a veces parezca difícil, se puede lograr.

“Hasta después de un año de varios intentos pude conseguirlo y, siendo honesto, muchas veces me desmoralicé. Me hubiera gustado que me dijeran que sí es posible ser papá después de enfrentar una discapacidad. Y eso es lo que quiero decirles a todos los hombres que desean ser papás, que luchen por su sueño, que no desfallezcan que el resultado es lo más maravilloso que se puede alcanzar”, finaliza.