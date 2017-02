Cuando el alcohol duele

Es inimaginable pensar en cuánto duele para un alcohólico desprenderse de la adicción que lo acompaña día tras día, tampoco pensar en lo que pasa por su cabeza cuando está en la obscuridad, en ese momento de la vida donde parece no haber marcha atrás.

El alcoholismo es una enfermedad que causa síntomas de abstinencia, tales como nauseas, sudoración o temblores, también causa una fuerte necesidad de beber, incapacidad para dejar de ingerir una vez que se comenzó, y tolerancia al alcohol, por lo cual la persona toma cantidades cada vez mayores para poder sentir el mismo efecto.

Los problemas con el alcohol tienen múltiples causas, y los factores genéticos, fisiológicos, psicológicos y sociales desempeñan un papel importante, aseguran los especialistas.

Según la Universidad de Meryland, para los alcohólicos, suspender de manera repentina la ingesta de alcohol, puede causar síntomas de abstinencia, que por lo general alcanzan su punto máximo en 24 a 72 horas después del último trago. Estos son:

- Ansiedad o nerviosismo.

- Piel fría y húmeda.

- Pupilas agrandadas (dilatadas).

- Frecuencia cardíaca rápida.

- Depresión.

- Náuseas y vómitos.

- Fatiga.

- Irritabilidad.

- Sobresaltos o temblores.

- Altibajos en el estado de ánimo.

- Pesadillas.

- Insomnio.

- Inapetencia.

- Palidez.

- Sudoración.

- Temblor en las manos y otras partes del cuerpo.

Pero hay quienes desarrollan de forma grave esta abstinencia alcohólica y entran a lo que médicamente se conoce como delirium tremens, donde aparecen cambios repentinos e intensos del sistema nervioso y se producen desórdenes mentales. Ni hablar de lo que puede suceder en la vida de quien lo padece o en el daño a terceros estando en esta fase de la enfermedad. Sólo hay que dar una vuelta por la página de sucesos.

El delirium tremens puede ocasionar alucinaciones, agitación, fiebre, convulsiones, cambios en el estado de ánimo, confusión intensa, miedo, sueño profundo que persiste durante un día o más e inquietud.

Cómo abordar el problema

El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, a través de sus investigaciones, demostró que después de empezar cualquier tratamiento, “alrededor de un tercio de las personas que reciben tratamiento para problemas de consumo de alcohol ya no presentan más síntomas un año más tarde”, y que muchos otros reducen radicalmente la bebida e informan menos problemas relacionados con el consumo de alcohol.

El primer paso para quien quiere dejar la adicción, es conversar con un médico, quien dependiendo el estado del paciente, le recomendará el tratamiento indicado. Muchos alcohólicos necesitan tratamientos con fármacos, otros no.

Existen tratamientos conductuales, que apuntan a modificar los comportamientos de consumo de alcohol a través del asesoramiento y también los grupos de apoyo mutuo, donde se asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA), con personas que han vivido experiencias similares.

El apoyo es fundamental. Muchos podríamos pensar que la culpa de quien bebe. Y bueno, puede que sí, puede que no. Lo cierto es que hay personas más fuertes que otras y a veces es más fácil decirles: “ya deja de tomar de una buena vez”, que acompañarlos en el camino a la sobriedad.