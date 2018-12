¿Cuándo ir a una urgencia y cuándo no? Recomendaciones para no saturar este servicio sin razón

Por lo general cuando escuchamos a alguien hablar del servicio de urgencia de los hospitales y clínicas, encontramos que son muy pocas las personas que dicen algo favorable de este. Siempre hay quejas como que “el servicio es muy lento y malo” o “me dejaron esperando más de una hora para atenderme”, entre otros reclamos que hacen los usuarios.

Pero hay que tener claro que estos espacios llamados “urgencias” dentro de los hospitales, no son para atender afecciones menores que pueden ser resueltas en una cita prioritaria o de medicina general. Una opción que dan los médicos es dirigirse a los Centros de Atención Prioritaria – CAP.

Otra recomendación que dan los profesionales es que los usuarios del sistema de salud deben tener claro la diferencia entre lo que es una cita prioritaria y una urgencia, ya que esto ayudará a que no se congestione el servicio, ya que hay muchas personas que visitan las salas de urgencia con malestares menores.

Edwin, un joven de 22 años, presenta un dolor en el abdomen desde hace una semana, pero no se ha dirigido donde su médico sino que fue a la urgencia más cercana que tenía. María, una mujer de 25 años que se encuentra en estado de embarazo, presenta ese mismo dolor hace unas horas y también llegó a la sala.

Los dos pacientes son importantes, pero en este caso se le dará prioridad a María por encontrarse en estado de embarazo. Edwin en su caso puede optar por una cita prioritaria en su EPS para ver que le está ocasionando ese dolor en el abdomen.

“Urgencia es un estado que amenaza la integridad de un paciente, en dicho estado está en riesgo su vida, su estabilidad emocional y física y le obliga a buscar ayuda, ya sea de medicina general o de algún especialista”, dijo Elizabeth López Rivas, subgerente de cuidados críticos y urgencias del Hospital Universitario del Caribe.

En ocasiones los usuarios, por desconocimiento, se dirigen a las urgencias de los hospitales sin antes haber visitado un Centro de Atención Prioritaria – CAP. “En estos centros se les brinda una atención primaria, se les hace una valoración y se ve que tan grave es el malestar que está presentando para ser trasladado a una urgencia de mayor complejidad”, dijo López Rivas.

Según los profesionales del área de las urgencias, se les recomienda a los pacientes que, inicialmente se dirijan a un CAP, en el cual se les va a prestar los “primeros auxilios” del primer nivel de atención y, de ser necesario, este remitiría al paciente a una sala de urgencia de mayor complejidad. Todo depende de la valoración que realice el profesional que atienda su caso.

Triage: ¿Qué es y cómo funciona dentro de una urgencia?

Esta palabra de origen francés lo que significa es clasificar, seleccionar o elegir, de esta misma manera se le ha llamado al proceso con el que se clasifican las urgencias de los pacientes. Este sistema lo que hace es categorizar por niveles la gravedad del malestar y la prontitud con la que debe atenderse.

Triage 1 - Atención inmediata: cuando un paciente es clasificado en este nivel, la atención que se le presta es de manera inmediata dado que la condición que presenta pone en riesgo su vida. Algunos casos que aplican a esta categoría son: trauma moderado a severo, convulsiones, crisis asmática severa, arritmia cardiaca, entre otras.

Triage 2 - Atención en menos de 30 minutos: En este caso el paciente debe ser evaluado y atendido en orden de prioridad. Los casos que aplican a esta categoría son: dolor abdominal, crisis migrañosa, crisis de ansiedad, enfermedad diarreica aguda con DHT 2 y 3, erisipela, lumbalgias agudas, entre otras.

Triage 3 – Urgencia, atención en menos de 120 minutos (2 horas): En este nivel el paciente puede esperar un tiempo razonable para ser atendido, en este y los siguientes niveles la vida del paciente no se encuentra en riesgo. Los casos en los cuales se aplica este nivel son: síndrome febril, hiperactividad bronquial, enfermedad diarreica sin DTH, abscesos, alergias, heridas infectadas, dolor abdominal no quirúrgico, entre otras.

Triage 4 – Urgencia menor, atención en menos de 240 minutos (4 horas): A esta categoría del triage aplican todos aquellos pacientes que no clasifican a ninguna de las categorías anteriores, como en el caso anterior, la vida del paciente no está en riesgo. Aquí la mayoría de los casos son pacientes con afecciones a causa de su edad, resfriado común, dolor crónico, cólico menstrual, entre otros.

Triage 5: - No es urgencia, atención en menos de 300 minutos (5 horas): En este nivel, el paciente solo requiere la atención del médico para el diagnóstico, este puede ser atendido en una consulta prioritaria de su EPS. Las condiciones en este nivel pueden ser agudas, pero como en el caso anterior la vida del paciente no está comprometida y no representan un riesgo evidente.

“Es bueno que la ciudadanía conozca esta clasificación, para de esta manera descongestionar y evitar el colapso de las salas de urgencias”, dijo Augusto Agámez Pérez, Auditor de servicio de urgencia y coordinador asistencial de la ESE Cartagena y agregó que “la ciudadanía debe utilizar más los CAP, ya que estos hacen parte de la red hospitalaria de la ciudad y ayudan a descongestionar las urgencias de los hospitales”, finalizó.