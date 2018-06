Cuidados de la piel para personas con diabetes

La protección solar es una práctica que debe inculcarse desde temprana edad, debido a que el daño solar es acumulativo y de no prestarse atención especial desde esta primera etapa de la vida a la necesidad de generar hábitos para el buen cuidado con la piel, las consecuencias podrían verse durante la edad adulta.

Se estima que un tercio de las personas con diabetes tendrán algún problema en su piel provocado por el mal control de la enfermedad en algún momento de sus vidas.

Al igual que para prevenir cualquier complicación derivada de la diabetes, el mantener un buen control de los niveles de glucosa es el factor más importante para evitar que se presenten dichas complicaciones.

"La piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo, nos protege tanto de las agresiones externas como de la pérdida de agua interna, por eso debe ser cuidada de manera especial ya que está expuesta a enfermedades mortales como el cáncer de piel, patología que puede ser benigna si es detectada y tratada a tiempo", afirma el doctor Carlos Fernández, asesor médico de Bayer.

El especialista, dio algunos consejos para quienes sufren diabetes:

- Bebe por lo menos dos litros de agua por día; la hidratación comienza de adentro hacia afuera.

- Conserva tu piel limpia y seca. Utiliza talco en áreas donde la piel tiene roce con la misma, como en las axilas e íngles y entre los dedos de los pies.

- Evita usar agua muy fría o muy caliente en la ducha. Esto traumatiza la piel y puede causar la ruptura de vasos sanguíneos. Usa agua tibia.

- Diariamente mantén la humedad natural de la piel aplicando un producto hidratante, en crema o en jabón. Cuando la piel está seca o pica, al rascarte puede lastimarse y provocar infección. Humecta tu piel para evitar que se agriete, especialmente cuando el clima es frío o seco, puedes utilizar humidificador en casa.

- No te pongas crema entre los dedos de los pies. En esa zona la humectación extra puede fomentar la formación de hongos.

- Pon atención a cualquier herida que tengas, lava los pequeños cortes con agua y jabón. No uses ni alcohol ni yodo para limpiar la piel, ya que son sustancias demasiado fuertes. Consulta inmediatamente con un médico si tienes alguna herida cortante, quemadura o infección grave o que no sane fácilmente.

- Revisa tus pies todos los días, usa zapatos de horma ancha y de taco bajo que te ajusten bien. Antes de ponerte los zapatos verifica que no haya objetos extraños dentro de ellos.

- No te olvides de poner la crema hidratante en las manos. Puede ser la misma que se usa en el cuerpo o en el rostro. Las manos son la parte del cuerpo que más están expuestas a la acción del tiempo y, por eso, merecen protección redoblada.