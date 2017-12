Cuidados del corazón en navidad

Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina, y es la época perfecta para celebrar y reunirse con familiares y amigos. La comida propia de esta época del año siempre es uno de los momentos que esperamos con más ansias, y por lo mismo, es muy fácil dejarse llevar y descuidar los hábitos alimenticios.

Sin embargo, abusar de las comidas decembrinas puede no ser la mejor idea, especialmente si no queremos comenzar el año con complicaciones cardiovasculares. Es importante recordar que en Colombia 7 de cada 100 personas fueron diagnosticadas con hipertensión arterial (3.5 millones personas) según la Cuenta de Alto Costo, lo que quiere decir que tienen una presión arterial mayor a 130/90 mmHg, y, por lo tanto, deben tener una serie de cuidados especiales que van desde una medicación controlada, de la mano de su médico, hasta una dieta especial que idealmente debe estar acompañada de actividad física.

¿Qué hacer y no hacer en las fiestas decembrinas?

Las recomendaciones son similares tanto para aquellas personas que tienen consciencia sobre una complicación cardiovascular, como para aquellos que no lo saben, pero pueden estar en riesgo de desarrollarla.

El Dr. Álvaro Rojas, Director Médico del área de farmacéuticos en Abbott, recomienda: “No excederse, principalmente con la comida rica en grasas y sal y tampoco con cosas como el cigarrillo o el alcohol. No se trata de prohibir, porque eso aumenta el antojo, especialmente si estamos pasando un buen momento compartiendo con la familia, pero sí de medirse y tener presente que, si abusamos en su consumo, podemos poner en riesgo nuestra salud y empezaremos el año con complicaciones de salud”.

Por otro lado, uno de los temas que llama la atención de la hipertensión es que no todos los que la padecen están conscientes de ello. De hecho, alrededor del 50% de la población que presenta este padecimiento no está diagnosticada porque no sabe que tiene la presión arterial alta ya que no presenta síntomas y de no tratarse, puede ocasionar trastornos de salud como enfermedades cardiacas o derrames cerebrales.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, uno de cada tres hipertensos bajo tratamiento no está controlado, a pesar de que hay medicamentos eficaces para tratar la enfermedad.

“Dentro de algunas de las recomendaciones que hace la OMS están reducir el consumo de sal, consumir más frutas y hortalizas, incrementar la actividad física y reducir el consumo de alcohol y cigarrillo. En realidad, es sencillo, y son acciones puntuales que pueden ser tenidas en cuenta no sólo durante las épocas navideñas sino durante todo el año” puntualizó el Dr. Rojas.

La importancia de adherirse a su tratamiento

Durante estas fechas, también es más complicado ser disciplinados con la receta que el médico ordena para controlar este tipo de alteraciones, pues la rutina no es la misma y pasamos por un momento de relajación en el que podemos olvidar nuestros medicamentos. Si tenemos un padecimiento cardiovascular declarado y usamos un tratamiento para controlarlo, vale la pena poner atención en seguirlo incluso cuando estamos descansando.

“Con el fin de seguir las indicaciones de un tratamiento, durante las fiestas las personas pueden poner alarmas en su celular, o pedirle a un familiar que los ayude a recordar cuándo tomar sus medicamentos, porque de no hacerlo puede tener consecuencias negativas. Yo recomiendo, siempre que sea posible, hacerlo antes de comenzar la rutina diaria, para que no se convierta en una distracción, sino en un paso previo, necesario para seguir el día.” finalizó el Dr. Álvaro Rojas.