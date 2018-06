Deuda de $25 mil millones tiene en riesgo a la Casa del Niño

Una deuda de $25 mil millones, que están en las arcas de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y secretarías de Salud, tiene en riesgo la atención de los más de 14 mil niños, niñas y adolescentes que cada mes acuden a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño, y a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Doña Pilar, en busca de servicios.

La amenaza de un “hasta aquí llegamos” por parte de especialistas y proveedores, a quienes en promedio se les adeuda más de cuatro meses de servicios, la manifestó a El Universal el director del hospital infantil, Luis Alberto Percy, quien precisó qué EPS y secretarías de Salud no están cumpliendo con el pago de sus obligaciones, y qué consecuencias está generando ese comportamiento.

En riesgo o liquidación

“De las empresas en riesgo financiero o liquidación, quienes le deben al hospital son Cafesalud y Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena. Son $4.840 millones. De esas, nos llama la atención la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena. Desde hace más de dos años nos debe alrededor de $100 millones, que ya reconoció, pero no nos cancela un centavo”, afirmó Percy.

Advirtió que “en este momento le tenemos a un paciente pediátrico con cáncer. En las últimas dos semanas le hemos pasado comunicados escritos y orales al gerente, tratando de contactarlo (para que responda por el paciente), y no ha sido posible. El hospital está asumiendo el costo de la atención, porque la caja de previsión no se manifiesta”.

El niño, de seis años, ingresó al hospital el 6 de abril y a la fecha ha generado facturas por $68 millones 600 mil.

Percy dijo que “Cafesalud nos tiene una deuda reconocida de $4.700 millones, y hace más de seis meses no gira un solo centavo”.

Añadió que “las empresas que nos deben y están en liquidación, lo cual implica que es dinero que no se recupera, son: Saludcoop, $1.481 millones; Caprecom, $999 millones; Solidaria de Salud, $377 millones; Humana Vivir, $249 millones; Red Salud, $127 millones; Selvasalud, $40 millones; Emdisalud Colombia, $4 millones. Entre empresas en riesgo financiero y en liquidación suman una deuda de $8.121 millones, recursos que muy seguramente no van a llegar a nosotros”.

Las secretarías de salud

El director de la Casa del Niño sostuvo que “con Dadis y Dasalud, que son las secretarías de Salud de Cartagena y Bolívar, nuestra relación fluye. Nos deben dinero pero nos pagan, por lo que para nosotros no representan una cartera crítica. Las que nos preocupan son las secretarías de la Gobernación de Córdoba, que nos debe $360 millones; Gobernación de Sucre, alrededor de $200 millones; Gobernación del Cesar, $174 millones; y Gobernación del Magdalena, que nos debe cerca de $66 millones”.

Recalcó que “a nuestra fundación llegan pacientes de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. De esos departamentos, ni en Córdoba, ni en Sucre, Cesar y Magdalena hay hospitales pediátricos, entonces los niños se ven afectados porque no tienen hacia dónde ir, y las gobernaciones y secretarías de salud de esos departamentos no hacen frente a la deuda que mantienen con nosotros. Esas cuatro secretarías suman una deuda de más de $800 millones, que está impaga desde hace más de dos años.

“Nunca hemos negado la remisión de un paciente porque nuestra función social va más allá de que nos paguen, pero no podemos financiarlos eternamente. Estamos cogiendo recursos de los buenos pagadores, como Coosalud y Mutual Ser, para financiarlos, pero tenemos un hueco financiero enorme”.

Cartera no POS

Percy afirmó que en los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), cuyo costo deben asumir las secretarías de Salud distritales y departamentales, a la Casa del Niño le adeudan $5.687 millones, de los cuales $3.770 millones se han facturado en el hospital y $1.917 millones en la UCI. Pero sin radicar en las secretarías, proceso que deben hacer las EPS, están servicios no POS por monto cercano a los $4.238: $3.181 del hospital y $1.056 de la UCI.

Las EPS

Las Entidades Promotoras de Salud que tienen en aprietos a la fundación son: Salud Vida, Coomeva, Nueva EPS, Comparta, Comfacor, Emdisalud, Manexca, Ambuq, Alianza Medellín Antioquia y Comfasucre. Sus deudas suman $11.215 millones. (Lea aquí:14 mil niños de la costa Caribe dejarían de ser atendidos por falta de recursos)

Percy aseguró que “todas tienen cartera mayor a un año y están bajo vigilancia o con queja interpuesta ante Superintendencia Nacional de Salud y Procuraduría General de la Nación, y tenemos demandas, acciones jurídicas, contra Coomeva, Emdisalud y Ambuq. Salud Vida, a pesar de que nos ha cancelado los giros directos, incumplió unos acuerdos de pago que suscribimos el año pasado. Estamos viendo qué medidas tomar.

“Con Comparta también estamos evaluando qué vamos a hacer. Hace dos meses no nos hacen los aportes por giro directo. Ya pasé un oficio esta semana a Procuraduría, diciéndole que ni siquiera respetan lo que se acuerda en las citaciones que hace”.

La deuda de las empresas en riesgo financiero o en liquidación, más la de las secretarías de salud, servicios no POS y EPS suman más de $25 mil millones.

Afectaciones

El director del Napoleón Franco Pareja dijo que esos $25 mil millones que están en manos de algunas EPS y secretarías de salud, están afectando los servicios médicos, porque los salarios de los médicos especialistas y subespecialistas tienen en promedio más de cuatro meses de atraso. Con los proveedores el atraso es más o menos el mismo.

“Nos está afectando el desarrollo de programas críticos para la atención: hemato-oncología, hemofilia, cirugía de corazón, neurocirugía mínimamente invasiva, endocrinología pediátrica y neuropediatría. Están operando en este momento, pero no han crecido. El número de pacientes se mantiene exactamente igual que hace un año y medio, y no ha crecido porque no tenemos recursos que nos permitan hacerlos crecer”.

En riesgo están la operación y el crecimiento de programas que no existen en ningún otro hospital en la ciudad, como: hemofilia, hemato-oncología, cirugía cardiovascular, nefrología pediátrica, endocrinología pediátrica, neurocirugía mínimamente invasiva y cirugía de escoliosis.