El 38% de los usuarios colombianos son dependientes del celular

Pereciera que el balance entre la vida personal y el uso del teléfono móvil no existe. Así lo muestra un análisis elaborado por la compañía Motorola entre sus usuarios en Colombia que le permitió determinar que el 38% de estos son dependientes de los teléfonos móviles.

Según los resultados del test la tendencia es clara: “En Colombia, más del 33% de los usuarios reconoció que su compañero ideal en el baño es su celular”.

Es indudable que en los últimos 10 años la presencia de los celulares en la vida diaria ha cambiado la manera como los ciudadanos interactúan con el mundo. Y no es en vano, pues claramente los smartphone ofrecen herramientas que hacen la vida más sencilla, y es que además de servir para las elementales manera de comunicación, ofrecen posibilidades para organizar cada día, son puentes para realizar las transferencias bancarias, y ni qué decir de las selfies, capturas de esos momentos inolvidables, entre muchas ventajas más.

La preocupación por la manera como los usuarios de esta tecnología están entendiéndola, fue la razón para que Motorola emprendiera la campaña global #Phonelifebalance para mediante un test online quiso identificar en qué punto de dependencia nos encontramos de nuestros dispositivos móviles.

LOS COLOMBIANOS Y SU RELACIÓN CON LOS SMARTPHONES

Según la compañía en Colombia, más de 24 mil usuarios entre los 10 y 70 años de edad participaron en el quiz, siendo el 61% hombres y 38% mujeres. Entre las ciudades participantes están Bogotá, Medellín y el Valle del Cauca.

De los 5 perfiles de usuarios definidos en el estudio, el más común entre los colombianos, fue el nivel 3: phone-dependiente, con el 38%. En este rango los usuarios reconocen y definen cuándo y dónde utilizar o no el teléfono, sin embargo, sienten ansiedad cuando queda 10% de la batería.

El segundo grupo más numeroso en el país, con un 34.6%, es el nivel 2: phone-consciente, estos viven con su teléfono, no en él, y dicen utilizarlo inteligentemente para ahorrar tiempo y energía que podrían invertir en cosas que realmente les importan.

LAS ALERTAS

Dentro de las respuestas que generan alerta se encuentra las respuestas del 69% de los usuarios colombianos quienes confesaron que revisan su teléfono en busca de mensajes de texto, correo o actualizaciones de redes sociales antes de levantarse en las mañanas, así mismo el 38% de los participantes les resulta curioso saber qué pasaría durante un fin de semana si no tienen su smartphone.

Un asunto que genera curiosidad es que el 49% de los usuarios dice que ignorarían un mensaje de texto mientras hablan con alguien.

Si no le preocupan este tipo de resultados que tal las respuestas dadas por el 48% de los participantes en el test acerca de que prefiere renunciar a tener sexo durante un mes, antes que perder su smartphone. Más del 33% reconoció que el smartphone es su mejor compañero en el baño, es más el 19% que lo revisa mientras se baña, y el 23% de los usuarios dice haber revisado su smartphone durante un funeral, y el 52% de los colombianos revisa su teléfono sin que haya cambiado nada desde la última vez que lo vio.

CATEGORÍAS

Phone-Sapiens: 8.73% de los usuarios colombianos. Ellos apenas utilizan su teléfono para lo básico: hacer llamadas; no envían mensajes porque consideran más práctico hacer una llamada. Tienen cuentas en redes sociales, aunque en realidad casi no la utilizan y no publican. Estas personas no corren el riesgo de que su teléfono tome el control de su vida, pues si bien consideran que el móvil es esencial en la vida, consideran que estos aparatos están creados para utilizarlo como una herramienta que tiene la cualidad de hacer la vida más sencilla.

Phone-Consciente: 34.6% de los usuarios colombianos

Las personas que se ubican en este nivel merecen una felicitación, pues utilizan el celular para ahorrar tiempo y energía que podrían invertir en cosas que realmente les importan. Estas personas conocen el valor de las relaciones y cómo aprovecharlas, saben que hay momentos para usar el teléfono y otros para vivir el momento.

Phone-Dependiente: 38.42% de los usuarios colombianos

No pueden resistirse a su teléfono, lo usan en momentos de inactividad solo porque lo tienen cerca, sienten ansiedad cuando a su celular le queda el 10% de batería. Estas personas son guiadas por sus modales personales, que les indican cuándo y dónde utilizar el teléfono y no siempre viven en él. De hecho, les molesta que sus amigos utilicen el teléfono cuando salen, aunque, en realidad podrían llegar a contagiarse y terminan haciendo lo mismo.

Phone-Enamorado: 17.76% de los usuarios colombianos

Las personas están en el romance conocido como “Ellos y su teléfono”. Su teléfono nunca está apagado, en las noches está junto a su cama, a veces se sienten multi-tareas cuando en realidad se multi-distraen.

Phone-Fanático: 0.48% de los usuarios colombianos

Nunca dejan de utilizar su teléfono, es lo primero que revisan en la mañana, antes de dormir, incluso se descubren mirándolo sin saber que estaban a punto de hacer. Separarse de su móvil, aún por solo algunos minutos, los estresa. Esta es una realidad negativa, ya que la relación con los móviles está eclipsando la valiosa relación que sostienen con sus familiares y amigos.

EN AMÉRICA LATINA

En Latinoamérica más de 126 mil personas realizaron el test, y en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú los usuarios pudieron descubrir qué tal está la relación con sus teléfonos. Un dato que curioso es que el 54% de estos latinoamericanos estarían dispuestos a renunciar durante un mes a su smartphone, antes que al sexo. Aunque eso también signifique que casi la mitad, prefiere lo contrario.

Por otro lado, podemos resaltar que el 15% de los usuarios latinoamericanos pasan las 24 horas de su día con el smartphone al alcance de la mano.

El 65% de los participantes de América Latina revisan su teléfono en busca de notificaciones antes de levantarse por la mañana y un gran detonador de esta ansiedad es que sus acompañantes lo hagan antes que ellos, ya que más del 74% de los participantes también dijo que probablemente revisarían su celular en cuanto uno de sus amigos levante el celular.