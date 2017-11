El 50% de las personas infectadas con el VIH no saben que son portadores

Este viernes primero de diciembre se conmemora en el Día Mundial de Lucha contra el Virus del Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o VIH), una enfermedad que solo en Colombia afecta a más de 73.000 personas, aunque las autoridades sanitarias estiman que este número es apenas la mitad del total de casos, pues no todos son reportados.

Más preocupante aún es que de ese total, solo 65.044 personas infectadas hasta enero de 2016 recibían tratamiento, según cifras de la Cuenta de Alto Costo.

Para conmemorar esta lucha, que comenzó en la década de los 80, las autoridades mundiales han trazado la estrategia conocida como ‘90-90-90’, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (OnuSida).

En esencia, esta estrategia lo que busca es que para el año 2020, 90 % de los portadores de VIH conozcan su situación, otro 90 % de todos los pacientes reciban terapia antirretroviral y que el 90 % restante de los que están siendo tratados alcancen la supresión viral.

Organizaciones especializadas comprometidas con el cumplimiento del primer 90 % de esta estrategia han diseñado varias campañas. Por ejemplo, la multinacional GSK, dedicada a la investigación científica sobre la salud, en conjunto con la Fundación Antioqueña de Infectología y la Corporación Red Somos, realizan desarrollan asesorías de detección temprana de la enfermedad en Medellín y Bogotá en parques públicos, universidades, etc.

Gracias a la campaña, más de 4800 personas ha recibido información oportuna y 450 se han realizado pruebas de diagnóstico temprano, de las cuales se estima que el 6 % han dado un resultado positivo.

Según Isidoro Prudente, Director Médico para Latinoamérica de Healthcare: “A pesar de los significativos avances para la terapia del VIH de los últimos años, hasta que no exista una cura, las organizaciones públicas y privadas deben mantener la inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos y estar alerta ante la evolución del virus y su resistencia al tratamiento. Los nuevos medicamentos deben ofrecer mejoras en áreas como la tolerancia, seguridad, horarios de dosificación, interacción con otras medicinas y conveniencia”.

VIH EN COLOMBIA

Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, a enero 31 de 2016, en Colombia 73.465 personas fueron diagnosticadas con infección por VIH, siendo las regiones más afectadas: Bogotá, 17.644 casos; Antioquia, 12.639; Valle del Cauca, 9532; Atlántico, 4587; Cundinamarca, 1511; Meta, 1455 y Tolima, 1309.

LA META PARA 2020

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, explica que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función y produciendo progresivamente su deterioro, a tal punto que este deja de luchar contra las infecciones y enfermedades.

La OMS calcula el virus del VIH ya ha cobrado la vida de unos 35 millones de seres humanos en todo el mundo, a pesar de que actualmente existen tratamientos eficaces con antirretrovíricos que controlan la infección y pueden prevenir la transmisión.

“En Colombia el panorama no es el más optimista, precisamente porque las personas no se protegen. Es claro que hoy en día tener una relación sexual sin preservativo es como jugar una lotería para perderla, no solo por contraer el VIH, sino cualquier otra enfermedad de transmisión sexual”, afirma Carlos Eduardo Pérez, Médico Infectólogo de la clínica Marly.

Por su parte, Carlos Arturo Álvarez, Infectólogo de la Asociación Colombiana de Infectología, agrega que en Colombia es muy bajo el porcentaje de individuos que se realizan la prueba voluntariamente, siendo esta gratuita y de fácil acceso.

“Todavía se percibe cierto temor de hacerse la prueba por la estigmatización, se calcula que tenemos en el país una epidemia concentrada en poblaciones entre los 15 y 50 años de aproximadamente 180 mil personas infectadas, de las cuales solo 120 mil se encuentran registradas en el sistema de salud”, señala.

Otro experto, Carlos Eduardo Pérez, Médico infectólogo de la Clínica de Marly, destaca que hoy el virus del VIH ya no es exclusivo de algunos grupos poblacionales: "Hoy en día toca a todos, sin discriminar por género, estrato socio económico o nivel de educación, donde precisamente la mitad de infectados en el mundo son mujeres y cada vez es más frecuente. Por eso la invitación es afrontar una vida sexual responsable pero también buscar otras formas de prevención”, reiteró

Para evitar la propagación del virus del VIH, la OMS recomienda:

- No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por ejemplo, utilizando preservativo.

- Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular la infección por el VIH, para prevenir la transmisión ulterior del virus.

- Evitar inyectarse drogas o, en caso de hacerlo, usar siempre agujas y jeringas estériles.

- Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite se haya sometido a pruebas de detección del VIH.

- Acceder a la circuncisión masculina médica voluntaria en caso de vivir en uno de los 14 países en los que se promueve la intervención.

- Si se tiene el VIH, iniciar el tratamiento antirretrovírico lo antes posible en beneficio propio y para prevenir la transmisión del VIH a parejas sexuales o que consumen drogas, o al bebé (en caso de estar embarazada o amamantar).

- Utilizar profilaxis preexposición antes del posible comportamiento de alto riesgo; exigir profilaxis postexposición si existe el riesgo de exposición al VIH en entornos ocupacionales o de otro tipo.