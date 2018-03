El hospital de la “ciudad soñada”, cada vez más cerca de abrir sus puertas

Serena del Mar es uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años en el Caribe colombiano. Es tan ambicioso que, incluso, se autodenomina como “la ciudad soñada”, un rótulo que aunque puede sonar ostentoso, no parece tan descabellado cuando se ponen sobre la mesa las características de las edificaciones que se levantan a solo 12 kilómetros del Centro Histórico de Cartagena.

En un área de 1.000 hectáreas, donde más del 70 % está destinado a zonas verdes, se construyen y adecuan cerca de 17.000 opciones residenciales, 30 kilómetros de caminos internos, 35 kilómetros de senderos para bicicletas, 16 kilómetros de canales navegables y 1.6 kilómetros de playas.

Pero más allá de las unidades habitacionales, el cemento, el diseño y el entorno, dos proyectos se destacan por el impacto que tendrán para Cartagena, el prestigio de las ‘marcas’ que los soportan y el tipo de servicios que ofrecerán: educación y salud. La Universidad de Los Andes abrirá en Serena del Mar su primera sede afuera de Bogotá y la Fundación Santa Fe operará el primer hospital de cuarto nivel de complejidad de Cartagena.

Este último despierta especial interés entre los cartageneros porque su presencia aumentará el número de camas en la ciudad, complementará la oferta de salud y competirá como uno de los centros hospitalarios más importantes del Caribe. Cuando el hospital funcione al 100 % de su capacidad, contará con 400 camas, sin embargo, en su primera fase, solo tendrá 151 habitaciones.

Roberto Esguerra, director del Centro Hospitalario Serena del Mar, reveló que la construcción avanza de acuerdo a lo planeado y que en el segundo semestre del año se entregará para que se realicen las pruebas habituales en entidades de este nivel. Respecto a la apertura para atención a pacientes, el médico reveló que está programada para finales de este mismo año.

“En este momento Cartagena no cuenta con un hospital de este nivel. Es común oír a pacientes que prefieren acudir a otras ciudades porque no pueden acceder a tratamientos complejos. La llegada de este hospital se convierte en una alternativa del más alto nivel, a la que podrán acceder no sólo los cartageneros, sino también los habitantes del Caribe colombiano, e inclusive, de otros países”, manifestó Esquerra.

Los servicios

La llegada del Centro Hospitalario Serena del Mar a la ciudad presume un mayor acceso a servicios y especialidades para los cartageneros. Algunas de las unidades que tendrá este centro de salud son: urgencias, cuidados intensivos, cirugía, tratamientos contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas, consulta médica especializada y, enfocado en la población materno infantil, servicios de ginecología, obstetricia y pediatría.

Según resalta Esguerra, cada uno de estos frentes estará soportado con tecnología de punta para la realización de imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y patología, entre otros servicios que permitirán brindarle a la región Caribe una atención integral.

El turismo de salud también es un mercado que buscará explotar la Fundación Santa Fe con este nuevo hospital, aprovechando la imagen de Cartagena como capital turística y su ubicación a nivel del mar. Esta última característica resulta especialmente beneficiosa para pacientes con problemas respiratorios y cardíacos.

“El hospital está constituido como una zona franca de salud, lo que le permitirá enfocarse también en la exportación de servicios médicos. Seguramente atraerá turistas que buscan servicios de alta calidad a nivel del mar, en un entorno como el que ofrecerá Serena del Mar, que favorecerá la recuperación de los pacientes”, finalizó el director.

Garantía de calidad

Rafael Simón del Castillo, presidente de Serena del Mar, es consiente de la importancia de contar con un hospital de estas características en la ‘ciudad soñada’, pero aún más, de tener entre los aliados del proyecto a la Fundación Santa Fe, una de las más reconocidas marcas de salud en el país. Según dice, que el centro hospitalario sea operado por ella, es una garantía de calidad para los usuarios.

“Este hospital se convertirá en un referente para la dignificación de los pacientes de la región, basado en una atención de la más alta calidad en la que el paciente es el centro de todo. Los usuarios podrán acceder no solo a los mejores especialistas y al mejor servicio, sino también a la más alta tecnología en salud, que se mantendrá siempre actualizada gracias al acuerdo alcanzado con GE Healthcare, un nuevo aliado”, sostiene del Castillo.