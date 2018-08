El rol de los padres cuando sus hijos escogen carrera

Al terminar el colegio, los jóvenes tienen en sus hombros el peso de escoger una carrera profesional. Y realmente no es una tarea fácil.

Se empieza a pensar muchas veces ‘¿Qué es lo que me gusta?’ o ‘¿En qué trabajaré que me dé dinero?’. En pocas ocasiones se piensa como punto principal en qué son buenos. Pero esta tarea de pensar en el futuro, no la deben hacer los jóvenes solos.

Según Eliana Cuadro Morillo, Fundadora de Transforma Coaching & Consulting y conferencista en gestión personal y productividad laboral, los padres juegan un papel fundamental cuando los hijos deciden escoger su carrera profesional:

¿Por qué no es única responsabilidad del estudiante?

- Elegir una carrera profesional es la primera decisión más importante en la vida de un joven, la cual debe hacerse basada en el conocimiento de sus talentos, sus intereses, aptitudes, personalidad y no en un test.

El joven no está en capacidad de autoanalizarse e identificar esos recursos necesarios para tomar esa decisión, recursos que los padres van observando desde que nacen hasta la adolescencia, Por lo que es fundamental el acompañamiento de los padres en este proceso.

¿Qué papel juegan los padres?

- Los padres cumplen un rol fundamental en el proceso de escogencia de la carrera universitaria, ya que ellos conocen los recursos (aptitudes) que requieren sus hijos para esta decisión transcendental

Los padres son los responsables de mostrarles a los hijos dichos recursos con los que van a elegir su carrera y los jóvenes son responsables de aprovechar esos recursos y buscar las diferentes opciones para tomar la mejor decisión, que sea coherente con su esencia, que es lo que les va a permitir brillar y así su carrera profesional se convierta en un disfrute y no en una carga.

Uno de los inconvenientes de este proceso es que los padres desconocen esta responsabilidad, creyendo que es solo del joven, ejerciendo una presión en ellos, agregándole aún más dificultad a esta decisión.

Cuando los padres influyen en la escogencia...

- El papel del padre es de acompañamiento, como lo explicamos anteriormente y no de influencia. Actualmente, el 34 % de los jóvenes que están en el proceso de tomar la decisión de escoger su carrera profesional lo hacen influenciados por factores externos como presión de los padres, centrando los criterios en las carrera de moda, las carreras con alto nivel salarial o con altas oportunidades laborales y no por lo que realmente debe ser, que es por su pasión, que los lleva a obtener beneficios como:

•Incremento de su seguridad en sí mismo por el descubrimiento de sus recursos internos.

•Carrera enfocada por su pasión.

•Objetivos claros.

¿Qué pasa cuando los padres escogen la carrera?

Escoger la carrera por presión de los padres, trae sus consecuencias en el tiempo, ya que tarde o temprano el joven incurre en cualquiera de los siguientes hechos:

•Desertar de la carrera en algún semestre, generando pérdidas de dinero, tiempo y baja de autoestima.

•Terminar una carrera que muchas veces no ejerce, porque no se sienten en capacidad para ser productivos.

•Si termina la carrera, no alcanzan su máxima productividad laboral ya que hace algo que no le apasiona.

Si no están en capacidad de ayudar al hijo, debe buscar el apoyo de un profesional que acompañe al joven en el descubrimiento de su esencia, encontrando las carreras afines a esta y, desde allí, responsablemente, tomar la mejor decisión.