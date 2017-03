Cada vez más, los jóvenes cartageneros comparten imágenes sexuales

Según las autoridades, las denuncias por ‘sexting’ en el país se han incrementado un 20%, exponiendo a niños y adolescentes a los peligros de la pornografía infantil.

Así lo afirma Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, que además advierte que el 72% de los adultos colombianos, de acuerdo a Datexto, no están familiarizados con esta actividad.

Otro dato que preocupa es el acceso sin control de los niños a Internet y el riesgo al que están expuestos por usar y manipular a temprana edad celulares y tabletas.

Según el estudio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “Uso y apropiación de las TIC en Colombia”, el 77% de los adolescentes entre los 12 y 17 años tiene un teléfono propio con plan de voz y de datos; el 97% de estos equipos son suministrados por los padres de familia, pero solo el 34% supervisa las páginas que visita el joven cuando navega.

“Es decir, un 66% de los adultos desconoce los sitios que visitan los menores y las conversaciones que tienen con desconocidos, a través de las diferentes redes sociales que frecuentan”, asegura Díaz.

Tal vez –explica el experto–, “esa falta de tiempo, de acompañamiento o de interés, en algunos casos, lleve a que actividades como el ‘sexting’ estén de moda entre los adolescentes.

“El asunto no radica solamente en ‘sextear’, hay que tener en cuenta que quienes lo hacen se convierten en presa fácil de amigos y compañeros, incluso de delincuentes, quienes pueden llegar a utilizar las imágenes para burlarse, ofender o extorsionar. No hay que olvidar que nada es privado cien por ciento en Internet”, afirma.

Las víctimas en

Colombia

Adalid Corp, una compañía que trabaja temas de Seguridad de la Información, indica que en el país se denuncian en promedio más de 80 casos, cuyas víctimas son menores de edad. Entonces, ¿el ‘sexting’ es delito? Lo que sucede es que para la legislación colombiana son delitos de pedofilia o sexuales cualquier fotografía o video de un menor de edad que se comparta en la red sin consentimiento del autor inicial.

“Existe una delgada línea entre el ‘sexting’ y la pornografía infantil. Además, hay que tener en cuenta que la ley 1581 del 2012, sobre protección de datos personales, dice que todo archivo que tenga que ver con la vida sexual e íntima de una persona está protegido por la ley. Si esa información se comparte sin ningún consentimiento del autor, puede dar hasta 12 años de cárcel”, explica Díaz.

¿De dónde el gusto por el ‘sexting’?

Un reciente informe de Unicef, afirma que los adolescentes se sienten más cómodos compartiendo información íntima en Internet que personalmente; además, lo pueden hacer para ser aceptados, “amados”, o simplemente para llamar la atención. El coqueteo, la impulsividad, le presión social, la intimidación, e incluso la venganza, son factores que aumentan el riesgo de su práctica.

Otro estudio llamado “Internet & American Life Project del Pew Research Center”, sostiene que los jóvenes podrían tomar las imágenes de ‘sexting’ como un sustituto de las relaciones sexuales, al tiempo que se están usando como una especie de moneda emocional, que necesitan pagar para mantener una relación.

No se trata de negar o restringir al máximo el acceso a Internet y el uso de plataformas digitales a los jóvenes. Es importante entender que este es el entorno natural en el cual nacen y se desarrollan.

A continuación, algunas pautas para enseñarles a niños y adolescentes a usar de forma segura, responsable y constructiva la web.

¿Cómo evitarlo?

1.

No sea un productor inocente de ‘sexting’. Si captura una fotografía erótica y se la envío a alguien, ya sea por el celular o por el PC, pierde inmediatamente el control sobre dónde podrá acabar algún día esta imagen.

2.

No comparta fotos o videos íntimos. No debe entrar en el juego. Hay que recordar que está jugando con la reputación de otra persona, además de las consecuencias legales que esto puede traer.

Educación. La sexualidad humana es hermosa, especialmente cuando se maneja con respeto, responsabilidad y prudencia. Los padres de familia deben tomar acciones, pasar tiempo con los hijos, hablar de estos temas, ser claros. Si no es así, otros lo harán con quién sabe qué intenciones.

5.

Tenga amor propio y dígale NO al chantaje. Respeto por la intimidad y privacidad, cuidado del cuerpo y autoestima, entre otros, son blindajes para no caer en el chantaje emocional ni ser moneda emocional de nadie.

4.

No incite esta práctica. Evite solicitarle, incluso a su pareja, que le envíe fotos y videos que puedan comprometer su intimidad. Nunca se sabe quién puede acceder luego a esa información.