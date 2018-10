En el Día Mundial de la Menopausia, ¿cuál es la clave para sobrellevarla?

Podríamos pensar que la palabra “prevención” no encaja para nada con esta otra: menopausia, pero en realidad tienen bastante que ver. Según el ginecólogo Julio Faciolince, prevenir es la clave para que la menopausia se viva como lo que es: una etapa natural en la vida de cualquier mujer, y no como una “pesadilla” hormonal.

Lo primero que hay que decir es que la menopausia es el cese de la menstruación y que comienza, generalmente, entre los 35 y los 50 años. “Es una etapa de la vida -explica el doctor Faciolince-. Es importante definir que la menopausia, más que una enfermedad, es un proceso normal, fisiológico, que constituye una etapa de la vida, en la etapa post-reproductiva: los ovarios han dejado de funcionar y la mujer entra en una etapa de disminución de sus hormonas, específicamente de los estrógenos”.

Estrógenos… En esa palabra está el centro del asunto. ¿Qué son? Hormonas sexuales esteroideas (derivadas del colesterol) de tipo femenino principalmente, producidas por los ovarios, la placenta durante el embarazo y, en menores cantidades, por las glándulas adrenales. ¿Y por qué son importantes? Además de ser los responsables de que crezcan nuestros senos y nos baje la regla, protegen nuestra salud cardiovascular y nuestro sistema óseo. Justo aquí queríamos llegar: aquí es cuando su ausencia puede convertirse en un problema y donde la prevención entra a jugar.

La baja producción de estrógenos en la menopausia, “conlleva a unos cambios en el organismo femenino, por eso esta etapa se considera un factor de riesgo para algunas enfermedades. Sin ser una enfermedad, la menopausia es un factor de riesgo”.

¿Cuáles son los principales riesgos de la menopausia?

-El primer riesgo es cardiovascular, que se ha demostrado puesto que los estrógenos son cardioprotectores. Una vez que se disminuyen, esta protección se pierde, y empieza un incremento de los procesos cardiovasculares: arterioesclerosis, entre otras.

-El otro riesgo importante es el óseo. El estrógeno es el principal protector óseo, cuando hay estrógenos la pérdida de calcio en el hueso es menor, cuando se disminuye, se pierde más calcio y puede aparecer la osteoporosis.

-El tercer factor de riesgo importante es el cerebrovascular. Con la menopausia sobrevienen riesgos para las enfermedades de tipo degenerativo – cerebral, por ejemplo, el Alzhéimer, la demencia senil.

¿Y las recomendaciones para afrontar esta etapa?

Prevención, prevención y prevención. Y el primer pilar para prevenir es la educación, por eso los médicos debemos hablar con nuestras pacientes, la paciente debe prepararse para esa etapa y no mirarla como si fuera una etapa de miedo o terror, sino una etapa en la que ella debe saber las condiciones que le esperan y cambiar su estilo de vida.

¿Cómo ayuda la alimentación en esta etapa?

-Aquí hay dos palabras claves: dieta y ejercicio. No hay ninguna enfermedad (o tratamiento) en el mundo que no se base (incluya) dieta y ejercicio, pero en la menopausia es fundamental, pero la gente solo habla del calcio. El calcio es importante, pero no la tableta esa que todas odian, sino el de la dieta natural, ingerir mucho calcio desde mucho antes de la menopausia, es que los cambios no hay que hacerlos cuando comienza, sino antes, cuando la mujer está embarazada, etc. Debe ser una dieta rica en nutrientes, antioxidantes (tomate, por ejemplo), alimentos ricos en soya (que tiene fitoestrógenos), los lácteos, los vegetales… También es importante evitar las grasas malas.

¿Quieres aprender más?

El viernes, en la Universidad de Cartagena, se realizará la charla ‘Calidad de vida de la mujer durante la menopausia’. La cita será en el Auditorio de la salud, en la sede de la U de C que está en Zaragocilla, de 10 a. m. a 12 del día.

Allí, el doctor Faciolince disertará sobre cómo llevar la menopausia de una forma que no afecte la vida de las mujeres. La entrada es libre y pueden asistir no solo mujeres que estén pasando por esta etapa, sino todas y todos los interesados.

El doctor Facionlince concluye con esta frase: “Depende de como tú vivas, tendrás una menopausia buena o mala”.