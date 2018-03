En Pregúntele al experto: Miomas

La lectora Mirtha A. Sánchez pregunta:

¿Qué peligro representa un mioma para una mujer mayor de 50 años?

Responde el Ginecólogo Julio Faciolince Camargo*:

“El mioma es un tumor benigno. No es una enfermedad grave. Es muy frecuente y por ser benigno, a los 50 años, si la mujer ya entró a la menopausia, es mejor dejarlos quietos.

“Si la mujer que tiene miomas aún sangra, sí deben quitarse, es decir que solo cuando producen sangrado o dolor hay que prestarles atención. Los miomas son quirúrgicos solo cuando tienen síntomas. Debido a la llegada de la menopausia, estos tumores se calcifican (es decir se “llenan” de calcio y ya no crecen más, por consiguiente no causan problema alguno). Por esto, no a todas las pacientes que tengan miomas hay que ingresarlas a un quirófano. Más bien hay que tranquilizarlas en caso de que no existan síntomas”.

*Recuerda que ‘Pregúntale al experto’ es un espacio de El Universal donde consultamos expertos para resolver inquietudes de nuestros lectores sobre temas de salud, no es un diagnóstico.

Si necesitas que te diagnostiquen, debes acudir al centro de salud más cercano o a tu médico de cabecera. Si tienes alguna duda médica, escríbenos a imartinez@eluniversal.com.co