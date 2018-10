Enfermedad crónica: paciente y familia

Cuando alguien de la familia se enferma, el proceso no es fácil. La persona que sufre la enfermedad debe luchar y lo más recomendable es que sus familiares la acompañen en el camino.

Según el doctor Carlos E. Garavito Ariza, Director del laboratorio de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, al atravesar esta situación se debe:

1. Comprender el proceso médico de la enfermedad y no tomar responsabilidades que no se tienen dentro de la enfermedad.

2. Asegurar el bienestar general del paciente y del entorno.

3. No generar falsas expectativas y apoyarse en un equipo profesional.

Mientras tanto, no debe:

1. Tener optimismos irreales.

2. Sentir culpa.

3. Aislarse.

4. Tener personas tóxicas, místicas o con baja empatía en el entorno.

¿Cómo se debe tomar la noticia cuando nos enteramos de que hay un enfermo crónico en la familia?

- La familia se constituye en el sistema de apoyo primario del paciente. Esto implica que son los primeros que se ven involucrados tanto con el proceso médico como con las consecuencias psicológicas de la enfermedad.

Es por este motivo que el impacto emocional y sistémico depende del grado de cronicidad, tipo de vínculo y estructura de la familia. Sin embargo, de manera transversal una de las estrategias más eficientes corresponde al fortalecimiento de los vínculos afectivos, conductas de apoyo y estrategias de soporte y resiliencia a las nuevas necesidades del familiar enfermo.

¿Cómo manejar la negación del paciente ante la enfermedad para tomar del tratamiento adecuado?

- No todos los pacientes hacen negación. Es necesario tomar medidas que permitan asegurar bienestar médico y psicológico del paciente, como también establecer los derechos de familia y de paciente frente a la prolongación, administración y continuidad del tratamiento y las decisiones acerca de procedimientos médicos y, si es el caso, prolongación de la vida.

Cuando el paciente decide respecto a su vida y su enfermedad, ¿qué se debe hacer?

- Los derechos de los pacientes están por encima de las decisiones de la familia. El paciente puede direccionar su tratamiento de forma diferencial bajo su criterio. Es por este motivo que los familiares deben comprender desde el inicio cuál es su labor y alcance dentro del proceso de enfermedad y recuperación del paciente.

¿Es necesario que el paciente tenga un acompañamiento psicológico junto con el médico para llevar la enfermedad crónica?

Todo proceso de enfermedad trae consecuencias psicológicas para el paciente y su familia. Es por este motivo que es fundamental que dentro del tratamiento haya apoyo psicosocial. Se ha comprobado que entre mejor actitud tenga el paciente y su familia es mucho más eficiente el tratamiento médico en el paciente.

¿Cómo evitar caer en depresión y que el paciente también caiga?

Un cuidador siempre está en riesgo psicológico, por lo cual es fundamental que haya un equipo de apoyo para la familia y al paciente.

La experiencia de enfermedad debe ser entendida desde un proceso de vínculo y bajo responsabilidades específicas asociadas al éxito y alcances reales del tratamiento. Es por esta razón que un medio de protección frente a las lesiones psicológicas es tener información real acerca del tratamiento, consecuencias y alcance, tanto para recuperación como para procesos crónicos o de final de vida.

¿Se puede seguir viviendo una vida normal anímicamente cuando se padece una enfermedad crónica?

Una enfermedad no permite una vida “normal”.

Aceptar la enfermedad y su proceso es fundamental, pues permite que el paciente comprenda más rápido por lo que está pasando y las estrategias necesarias para adaptarse de forma humana a las posibilidades de vida que tiene.