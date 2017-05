“La medicina para mi hijo es de por vida”

Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta a más de 21 personas en el mundo. En Cartagena el 1% de la población, aproximadamente, sufre de este trastorno crónico que degenera y desestabiliza a las personas que la padecen. Este es el caso de Ariel Augusto Guzmán Puello.

Desde 2013, Sevigneth Puello Rubio, residente en el barrio La Providencia de Cartagena, vio en su hijo Ariel, cambios en la conducta diaria. El joven, de 28 años y quien estudiaba Comunicación Social en la universidad Jorge Tadeo Lozano, comenzó a presentar problemas de aislamiento, alucinaciones, discursos desorganizados, delirios y en ocasiones, agresividad. Síntomas de esquizofrenia.

“Es obsesivo y siempre tiene miedo. En su primera crisis, hace 4 años, decía que él era Dios. No me reconocía, decía que yo era el demonio. Hace 11 años murió su padre de un paro respiratorio, a partir de ahí, comenzó a presentar los primeros síntomas de esquizofrenia”, explicó Sevigneth Puello, madre de Ariel.

‘Paliperidona’ es el nombre del fármaco que Ariel desde hace 4 meses, ha dejado de recibir porque la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que esta afiliado: Comfamiliar, no le ha suministrado los medicamentos necesarios para combatir los efectos degenerativos de la enfermedad. La situación lo tiene al borde de una crisis.

Encerrado en su habitación y aislado en un sueño profundo. Así son los días de Ariel desde que no recibe la medicina. Su madre, desempleada desde hace más de 3 años, afirmó, preocupada, que no tiene dinero para contrarrestar la enfermedad, por lo que es necesario que la EPS se haga cargo.

“El único fármaco que le ha ayudado es ‘Paliperidona’, porque otros medicamentos que sirven para atacar la enfermedad, no han tenido efecto sobre él. Hay que aplicárselo mensualmente si no puede llegar a un estado crónico que puede conducir a la muerte”, aseguró, con autorización de la familia del joven, Cristian Ayola, psiquiatra de Cemic, Unidad de Salud Mental que atendió a Ariel por algunos meses.

La EPS no responde

El Universal se comunicó con Comfamiliar para hablar sobre el caso de Ariel Guzmán Puello, joven con esquizofrenia, y aunque la entidad aseguró que nos daría una pronta respuesta, al cierre de esta edición no la recibimos. Sin embargo, señaló que la idea es separar a las EPS de las cajas de compensación, con el objeto de mejorar la prestación de los servicios de salud y fortalecer los demás servicios sociales que las cajas ofrecen a sus usuarios. Actualmente, se está presentado demora en la entrega de fármacos y en la autorización de procedimientos, por lo que en los próximos días se pretende implementar este mecanismo.

Entre tanto Ariel, espera con ansias el día en que su EPS le pueda entregar la ampolla ‘Paliperidona’ para controlar su enfermedad.