Más de dos meses sin ‘quimios’

El dolor, la preocupación y la desolación inunda el hogar de Nelly del Socorro Gómez León, una modista de 59 años, que vive con sus 4 hijas en el barrio Luis Carlos Galán, al suroccidente de Cartagena.

Nelly fue diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente un año. Desde ese momento, su vida ha pasado a ser todo un “vaivén de llamadas sin respuestas”, pues su salud se encuentra en manos de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que esta afiliada: Comfamiliar, la que, según declaraciones de la paciente y sus familiares a este medio, viene manejando el caso “con indiferencia”.

El 21 de marzo, recibió su última quimioterapia. Desde ese día -aseguró- no le han vuelto a hacer el tratamiento, por lo que su seno ha crecido y con ello, la desesperación de ella y su familia.

“El 11 de abril debieron hacerme otra quimio, pero no me han hecho más nada. Deberían ir 6 y solo me han practicado 4, por lo que el seno se me puso peor, con brotes”, contó con angustia.

Por su parte, Reina Tordecilla, hija de la afectada, agregó que “la idea de las ‘quimio’ es reducir el tamaño del tumor para luego practicarle una cirugía. Hasta que no le terminen todas las quimioterapias, no pueden someterla a ningún otro tipo de tratamiento”.

¿Qué dice Comfamiliar EPS?

La EPS explicó que Nelly Gómez requiere de un tratamiento especial por lo que los trámites que cursan no son los mismos que los procedimientos convencionales. Sin embargo, aseguran que ya se le dio celeridad al caso y a partir de hoy, 23 de mayo, la mujer podrá acceder a los tratamientos requeridos.

“El medicamento Paclitaxel, que requiere la paciente, ya ha sido suministrado por la entidad proveedora y se encuentra en Farmacia, por lo que la señora ha sido contactada y se le ha notificado que en 24 horas o menos continuará con su tratamiento semana a semana”, dijo un vocero de Comfamiliar.

Tratamiento oportuno

Entre tanto, el defensor del Paciente, el doctor Henry Vergara, criticó el manejo que en Colombia se le da a este tipo de patologías.

“Es una desgracia que en otros países como Nicaragua, Guatemala, Bolivia, con igual o menor inversión que Colombia, los tratamientos a personas con cáncer de seno sea tan oportuno, que la tasa de supervivencia sea de alrededor un 70 a 80%, mayor que la del país. Debemos procurar no permitir que las señoras con este tipo de enfermedad tengan que mendigar un tratamiento oportuno, pese a que son diagnosticadas a tiempo”, apuntó el funcionario.