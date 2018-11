Entender el dolor de espalda

1. Origen del dolor:

2. Causas:

3. ¿Cómo tratar

el dolor?

El dolor puede ser agudo, es decir que aparece inmediatamente de alguna actividad física y se supera aproximadamente en tres días. O crónico, que es menos común, pero se intensifica poco a poco y se prolonga por varias semanas. El reposo está recomendado, pero esto no significa que se deba permanecer en la cama, por el contrario, esto resulta perjudicial y debilita los músculos. Por eso, se recomienda continuar con las actividades cotidianas en la medida que el dolor lo permita.

4. Diagnóstico:

5. Cuidar la espalda:

El lumbago no se produce únicamente por posturas forzadas o actividades a las que no se está acostumbrado, también se presenta por permanecer durante largo tiempo en posturas fijas sin poco movimiento. Para cuidar y fortalecer la espalda, es necesario incorporar una serie de hábitos que ayudarán a mitigar el impacto del esfuerzo que produce dolor. Por ejemplo, sentarse en sillas con respaldo, no encorvarse al estar de píe y mantener la cabeza erguida y los hombros en línea recta.