¿Es buena idea que los jóvenes trabajen y estudien?

No sé si a ustedes les pasó en su salón de clases universitarias, pero siempre es común que haya compañeros que no solo se dediquen a la universidad, sino que tengan además un trabajo de medio tiempo (y a veces hasta de tiempo completo).

En el caso del que fui testigo, varios compañeros trabajaban en empleos que nada tenían que ver con la carrera que adelantábamos. Y ciertamente, en una ciudad tan pequeña quizá era algo difícil. Ahora bien, ¿qué pasó con estos compañeros? Debo decir que se graduaron años más tarde que el resto de nosotros (terminaron pagando más semestres) y algunos prefirieron quedarse en el trabajo así que suspendieron su carrera.

Sin embargo, expertos de Perfomia Colombia ven el trabajo durante la universidad como una forma de inversión. ¿Cómo así? Pues que en caso de querer estudiar y trabajar, es mejor escoger un trabajo afín a la carrera, para que al graduarse tengan más probabilidades de ser contratados por tener experiencia.

Tiene sentido, ¿cierto?

"Para los jóvenes, trabajar y estudiar a la vez desde muy corta edad representa un crecimiento laboral, y más aún si se desarrollan en su área de especialidad. Por lo general, los profesionales que empiezan su vida laboral después de graduarse deben conocer el mercado laboral desde cero, y casi siempre terminan en cargos Júnior para aprender. Por el contrario, los que ya tiene experiencia cuando se gradúan, tienen mayor experticia y madurez en su área de especialidad y pueden optar a cargo mejores”, explica Jairo Pinilla, de Performia Colombia

Y es que, según los estudios, muchos profesionales creen que al terminar una carrera van a conseguir el empleo de sus sueños, así no tengan experiencia, por el simple hecho de tener un título universitario, pero lamentablemente el comportamiento del mercado es distinto.

“Si mira los anuncios de búsqueda de empleo, la mayoría buscan personas con experiencia y si no la tiene debe aplicar a empleos con condiciones que no estén a la altura de sus expectativas”, comenta.

¿Cómo entrar en el campo laboral sin tener experiencia?

• Si usted está estudiando y existe la posibilidad, ajuste sus horarios de clases para que le permitan trabajar, así sea medio tiempo.

• Aplique solo a cargos inherentes a su carrera sin importar el salario o si son asistenciales, lo importante es que usted aprenda el funcionamiento del campo laboral.

• Nunca olvide que su prioridad son los estudios. Si encuentra oportunidades laborales en las que no tenga la posibilidad de seguir estudiando deséchelas, hallará otro empleo que le convenga y se ajuste a su horario.

• Preocúpese por los resultados de su trabajo, recuerde que la menor carta de recomendación y la mejor hoja de vida son sus logros, esto le permitirá ir creciendo profesionalmente.

• Si no encuentra algún trabajo que tenga que ver con su carrera, desarrolle algún talento, sea artístico, deportivo o técnico, allí también podrá aprender sobre productividad y disciplina, y le dará herramientas para lograr sus objetivos.

• No estudie una carrera porque es económica o porque sus padres quieren, estudie lo que le guste realmente. Esto lamentablemente es muy común y trae frustraciones futuras, trabaje en su sueño y se le dará.

• La juventud solo se tiene una vez, el tiempo perdido no se recupera el dinero sí. Entonces trabaje en sus proyectos antes de que sea demasiado tarde.