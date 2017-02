Fundación Cardioinfantil alerta sobre déficit de donantes de sangre

En su balance de procedimientos realizados en 2016, la Fundación Cardioinfantil resaltó la importancia de la donación de sangre en el país al señalar que hay déficit de donantes pues durante la época navideña éstos se redujeron en un 40%.

Al cierre del año 2016 la Fundación Cardioinfantil realizó aproximadamente 1048 cirugías cardiovasculares, 120 trasplantes y 2782 procedimientos de hemodinamia, siendo este un volumen importante que requiere una alta demanda de componentes sanguíneo.

Durante el año pasado la institución realizó 33.116 transfusiones de componentes sanguíneos, 7331 unidades de glóbulos rojos, 16.713 unidades de plaquetas, 5548 unidades de plasma y 3524 unidades de crioprecipitados.

Según cifras de la Fundación Cardioinfantil, en 2016 recibió 6292 donantes de líquido vital, no alcanzando a cumplir la cifra de 8723 donantes que la Institución requiere alcanzando apenas 72% de lo requerido, ya que el restante 28% tuvo que ser adquirirlo con bancos de sangre de la Red.

En ese sentido, la jefe del Banco de Sangre de la Fundación, Adriana Bejarano, desmintió rumores negativos sobre la donación de sangre e invitó a las personas que cumplan con los requisitos a hacerlo.

“El proceso de donación es muy fácil y sencillo se debe presentar una identificación y diligenciar una encuesta para identificar los posibles factores de riesgo, posterior a ello se realiza una entrevista, toma de signos vitales y de hemoglobina para identificar si es un donante apto”, señaló la doctora Bejarano.

LOS MITOS

A continuación los mitos que han surgido alrededor del tema, estos son algunos de los más comunes:

1. Me voy a infectar de VIH Sida u otra enfermedad

FALSO: Todo el material que se utiliza para la extracción de sangre es desechable, por lo cual no existe ningún riesgo de contraer algún tipo de enfermedad.

2. Me voy a engordar:

FALSO: Con la donación de sangre no se adelgaza ni se engorda. No se deben cambiar los hábitos alimenticios después de donar.

3. Si yo dono tengo garantizada sangre en caso de una emergencia:

FALSO: Los componentes sanguíneos no se pueden almacenar hasta que los donantes lo requieran, ya que estos tienen una fecha de vencimiento; por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vigencia de 42 días, las plaquetas cinco días y el plasma un año.

4. La donación puede debilitar mi cuerpo:

*FALSO: A los donantes se les realiza una encuesta para verificar su estado de salud y durante la extracción de la sangre se le brindan todos los cuidados necesarios para evitar reacciones adversas a la donación.

5. Si tengo tatuajes o perforaciones no puedo donar:

FALSO: Las personas que se han realizado tatuajes o perforaciones en su cuerpo sí pueden donar sangre, deben esperar doce meses una vez realizado el tatuaje o piercing.