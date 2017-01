Gran jornada de vacunación nacional este 21 de enero

Si usted aún no ha vacunado a sus hijos, esta nota le interesa. El próximo 21 de enero las Secretarías de Salud del país harán una jornada masiva de vacunación, y Cartagena no es la excepción.

Con el lema "Promocionaremos la vacunación", el Ministerio de Salud y Protección Social busca disminuir el riesgo de muerte en niños y niñas por enfermedades prevenibles con vacunas. Asimismo, se pretende alcanzar la cobertura útil del 95% de los biológicos.

Las vacunas estarán disponibles para recién nacidos, niños menores de 1 año, niños y niñas de 1 año, bebés de 18 meses de edad, menores de 5 y pequeños de 2 a 10 años de edad.

"Estamos invitando a todas las mamás y a los cuidadores a que participen en el mes de la vacunación con la jornada masiva este 21 de enero. El objetivo es que se pongan al día con las vacunas. Hemos venido insistiendo en que todos los días son de vacunación. Queremos hacerles un llamado a los papás que tienen pendiente con sus hijos la vacuna triple viral, sarampión, rubéola y rubéola congénita, especialmente los niños entre 3 y 4 años.

Puestos de vacunación

Todo el mes de enero se estará vacunando a los niños. De lunes a sábado de 8 a.m. a 3 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m, usted podrá acercarse a cualquier puesto de salud público o privado u hogar de bienestar infantil de la ciudad.

Recuerde que las vacunas son gratuitas y ningún tercero podrá cobrarle por estas.

Requisitos

Para tener un mayor control de las vacunas que le hacen falta a su hijo, deberá llevar el carné de vacunación. Sin embargo, si no lo tiene no se preocupe, su IPS tiene un sistema que guarda la información de las vacunas aplicadas desde el 2012 a los niños y niñas. Así las cosas, no tiene excusas para llevar a su pequeño a vacunar.