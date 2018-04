H1N1 deja 10 muertes en Colombia

El Ministerio de la Protección Social ha lanzado una cartilla informativa en toda Colombia debido a que la gripa H1N1 ya deja varios muertos en el país.

La entidad y el Instituto Nacional de Salud han entregado además una serie de recomendaciones. Además de H1N1, está la presencia de IRA (infecciones respiratorias agudas), que constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias.

Tanto la infección respiratoria aguda (IRA) como la H1N1 crean preocupación en temporada de lluvias.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviría Uribe aclara por cierto que los virus no vienen de Venezuela. “Me preocupa la xenofobia. Los casos de H1N1 no tienen que ver con la crisis migratoria”, aseguró. “El comportamiento de la IRA y de la gripa H1N1 no tiene relación con el flujo de migrantes desde Venezuela”.

La gripa común

Para hablar de H1N1 debemos hablar de gripa común. Sus síntomas son fiebre, malestar general, tos, molestias en la garganta, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, congestión y secreción nasal. La gripa común normalmente se cura en pocos días, entre 3 y 5.

¿Qué es la influenza A(H1N1)?

Uno de los virus que producen la gripa es la influenza. Hay varios tipos de virus de influenza y cada cierto tiempo aparece uno nuevo; es el caso del virus de la influenza A(H1N1).

¿Cómo se contagia una persona con el virus de influenza A(H1N1)?

Como todas las gripas, la ocasionada por el virus de la influenza A(H1N1), se transmite a través de las gotas de saliva y los fluidos de personas enfermas, quienes al estornudar o toser sin cubrirse boca y nariz adecuadamente, dejan el virus en el aire o en sus manos, infectando luego los objetos que tocan.

Por lo anterior existen varias formas de contraer el virus:

1) Transmisión de persona a persona: una persona que tiene gripa y no se cubre la boca y nariz al toser o estornudar, le transmite el virus a las personas sanas que están cerca (a menos de dos metros).

2) Transmisión por contacto con objetos contaminados: las personas que tienen gripa pueden contaminar objetos a su alrededor cuando tosen o estornudan sin cubrirse boca y nariz.

Es aconsejable extremar los cuidados en personas obesas, aquellas con enfermedades crónicas como diabetes o cáncer, a los adultos mayores y/o a las mujeres embarazadas, o si tienen antecedentes de enfermedad respiratoria como EPOC y/o asma.

Ayude a prevenirlo

- Evite el saludo de mano y/o de besos.

- No se frote los ojos ni se toque la cara con las manos sin lavar.

- Cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar, nunca con la mano.

- Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa.

- Tome abundantes líquidos, lávese la nariz y las manos frecuentemente.

- En lo posible, evite asistir a sitios de concentración masiva.

- Mantenga la vivienda ventilada, iluminada y limpia, libre de humo.

- Siempre lacte a los menores de dos años.

Evite acudir al colegio o al trabajo si está enfermo.

Vaya al médico si...

El ISN también recomienda llevar al médico a los menores de cinco años solo si presentan los siguientes síntomas:

•Respiración más rápida de lo normal.

•Fiebre de difícil control por más de dos días.

•Si el pecho le suena al respirar.

•Somnolencia o dificultad para despertar.

•Ataques o convulsiones.

•Decaimiento.



Falsa alarma

Por redes viene circulando la alerta de una epidemia de esta gripa en el país, sin embargo esto ha sido desmentido. Según el INS, Instituto Nacional de Salud, a nivel nacional hay:

•Casos confirmados en primer trimestre 2017: 64.

•Casos confirmados en primer trimestre 2018: 61.

•Muertes en primer trimestre

de 2017: 9.

•Muertes en primer trimestre

de 2018: 10.