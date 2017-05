Hielo para el rostro y otros consejos de una experta

Porque un maquillaje sea costoso no significa que hará que la piel se vea mucho más tersa y cuidada, es cuestión de escoger cuál es el adecuado para el tipo de piel. Recuerda que un maquillaje barato no siempre es malo. Hay formas de conservarnos lindas, recurriendo a los productos que están al alcance de nuestras manos.

Angélica Cerpa, experta en maquillaje profesional (Abajo un video de su estilo), afirma que para que luzcas bien, más allá del precio, “lo primero que hay que hacer es conocerte y saber de qué tonalidades te puedes maquillar. De qué tipo de piel eres para cuestiones de cuidado, tu color de ojos y cabello. Se debe tener en cuenta la colorimetría y ya lo demás es práctica”.

Entonces, ¿Si yo no tengo dinero, puedo encontrar buen maquillaje barato? “Sí. El maquillaje para que sea bueno no necesita ser de marca. El diario, por ejemplo, no necesita tanto aceite, como los maquillajes que se usan para eventos especiales. Todas no pueden comprar maquillajes caros. En cuestion de bases, por ejemplo, hay marcas de bajo costo, económicas, que son buenas para personas que se quieren cuidar el rostro. También hay maquillajes a base de arroz.. secos, que ayudan a que el cutis no se torne grasoso, y hay bases líquidas baratas, que se disuelven rápido, lo que quiere decir que tienen poco aceite, perfectas para las pieles grasas” explica Angélica.

Ella nos habla del tema y de los errores más comunes al usar maquillaje:

Bases:

Utilizar bases de un tono más claro o un tono más oscuro: error fatal. No es qué tipo de base ni qué tipo de marca, al momento de comprar la base, se tiene que probar en el rostro, porque el color de la piel varía según la parte del cuerpo. Siempre hay que probarlo en la cara, pues ¿qué hace la base? unifica el color de la piel.

No es para corregir imperfecciones.

El contorno:

Error fatal. “Las personas creen que sólo deben usar un corrector súper oscuro y uno súper claro y eso es un error”. Normalmente cuando uno va a contornear, se busca resaltar la belleza y ocultar lo que no gusta. Si eres de nariz ancha, cachetes grandes, el contorno perfila, pero ¿Cómo sabemos cúales son los contornos adecuados para nosotras? Deben ser un (1) tono más claro que nuestra piel, y un (1) tono más oscuro”.

No prepararse el rostro

antes de maquillarse:

Es un error, ducharse y enseguida maquillarse. Tenemos que preparar la piel y de esta manera, se cuida y el maquillaje dura más tiempo. En cuanto al cutis:

1. Tenerlo limpio. Comprar cualquier jabón que no tenga perfumes, que no tenga aceites. Son súper económicos.

2. Tonificar. Cerrar los poros, lo ideal es hacerlo. Hay cremas y geles que son muy costosos, pero está el hielo. Se debe usar minutos antes con un pañuelo, a toquecitos en el rostro. Se pone uno o dos minutos, pero no pegado al rostro.

3. Hidratar. Se debe saber qué tipo de piel. El contorno de los ojos es más graso así que el hidratante debe ser más liviano. Se encuentran económicos en el mercado.

Así, el rostro va a quedar terso, sin grasa y el maquillaje se verá más natural por lo que será necesario usar menos.

Correctores:

- “Muchas compran una barra que parece labial, como en tres tonos más claros que el de su piel”. Esto hace que la parte se vea blanca y lo demás de otro color. Error. Hay una paleta de correctores, ideal para el color de ojeras que se quiera eliminar. “Yo recomiendo el corrector amarillo. Oculta manchas café y rojas”.

Iluminación:

Ese pequeño truco que hacemos al final,en que queremos resaltar las facciones y nos aplicamos iluminador en las mejillas. “¿Qué pasa? la mayoría usan rubores brillantes y está mal ponerse las mejillas brillantes y usar iluminador. Lo ideal es comprar un rubor mate que vaya con el color de piel y después se aplica el brillo. “En Instagram está muy de moda que usan mucho brillo en las mejillas, pero les digo: eso se ve bonito en fotos”, opina la maquilladora.

¿Consejo? ¡Usa hielo!

Uno de los consejos de la experta Angélica Cerpa, es aplicar hielo, si no se cuenta con dinero para aplicar una terapia en frío a la piel.

Esta técnica, proviene de Oriente y entre los beneficios está:

1- Rejuvenece:

2- Estimula la circulación sanguínea

3- Previene el acné

4- Cierra los poros abiertos y evita la aparición de puntos negros

5- Desinflama los ojos.

6- Hace que la piel gane suavidad y firmeza.

Los profesionales, recomiendan frotar hielo sobre las líneas del rostro tanto en la mañana como por la noche, con el fin de hidratar, tonificar y evitar la aparición de líneas de expresión. Este procedimiento debe hacerse con cuidado.