Informar es clave contra embarazos no deseados

Los jóvenes deben tratar la anticoncepción con seriedad pero sobre todo con información, por eso y para evitar un embarazo no deseado, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) lanza la campaña ‘Las historias que no te cuentan’.

Se trata de 1.500 citas gratuitas de ginecología especializada en anticoncepción, repartidas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Manizales. La ginecóloga y obstetra, Sandra Marcela Gómez Ramos, señala a la población universitaria como un público importante para esta campaña, pues “entre las principales causas de deserción universitaria está el embarazo no deseado”.

La experta, además responde algunas dudas respecto a la anticoncepción:

En Cartagena, ¿Hasta cuándo hay plazo para tener la asesoría gratuita?

- Tenemos dispuestas 1.500 citas de ginecología especializada en anticoncepción (repartidas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta y Manizales). Un promedio de 300 citas por cada ciudad. Habrá un plazo que, bueno, es finales de este año, pero si no se llegan a completar las citas que se requieran, se amplía el plazo a los primeros meses del próximo año.

Simplemente se debe entrar a www.lashistoriasquenotecuentan.com y la página los va a direccionar a la ciudad en la cual deseen tomar su cita, en este caso Cartagena y hay varias citas disponibles con varios horarios para que pues no se deba dejar de realizar las actividades diarias. Todavía contamos con citas disponibles. El WhatsApp es un contacto directo, y es el 3178767059.

¿Por qué es importante concentrarse en mujeres que actualmente están en la universidad?

- Es súper importante porque el embarazo no deseado en adolescentes de 15 a 19 años tiene una tasa muy alta en el país. El 66 % de los embarazos en estas pacientes son no deseados y en la población universitaria se considera que de 10 niñas que ingresan a hacer carrera, 1 de cada 10 se retira a causa de un embarazo no deseado. También se ha observado que en las pacientes jóvenes que ingresan a los primeros semestres de la universidad hay un desconocimiento de los métodos de planificación. Ya más adelante cuando van compartiendo con sus compañeras o tienen acceso a una consulta médica ginecobstétrica ya tienen más conocimiento, por eso la deserción universitaria por encima del 5 o 6 semestre no es tan alta. Sin embargo entre las principales causas de deserción universitaria está el embarazo no deseado.

¿El miedo a la anticoncepción debido a la aparición del cáncer de seno es infundada?

- Esto no es un mito. Hay un nivel de asociación, pero es muy muy bajo y depende de la susceptibilidad de la mujer, no a todas las mujeres que tomen anticonceptivos les va a dar cáncer de seno. Es más, está científicamente comprobado que en pacientes que tienen cáncer de seno, no se ha establecido que la causa haya sido la anticoncepción. Hoy en día, las dosis de las píldoras no tienen el riesgo de producir ni afectación en el seno, ni cáncer de seno. Eso lo podemos hablar de estudios pasados en los cuales no se tenía toda una literatura o un avance científico como el que tenemos hoy, pero hoy día 2018 los estudios no aportan relación entre anticonceptivos y desarrollo de cáncer de seno.

¿Las píldoras normalmente las regalan en las EPS?

- Hay combinaciones múltiples. Para cada tipo de organismo se debe elegir la ideal. El cubrimiento del plan de salud actual sí contempla algunas combinaciones que se formulan fácilmente por el médico general, o por el sicólogo. Y tenemos una variedad de pastillas en el plan de salud que sí se les pueden brindar a las pacientes, pero en el caso de que la paciente tenga susceptibilidad, o algún problema endocrino, o alguna alteración metabólica, sí deben ser tabletas anticonceptivas claramente dirigidas a esa patología y esas generalmente no las cubre el seguro.

