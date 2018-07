Johnson & Johnson, condenado por casos de cáncer asociado al uso de sus talcos

La multinacional Johnson & Johnson deberá pagar US$4.690 millones a 22 mujeres y sus familias que padecieron de cáncer de ovarios debido al uso de sus productos de talcos, esto tras un veredicto de un jurado en Saint Louis (Missouri). Esta es la mayor multa impuesta a la compañía, que afronta unos 9.000 de estos mismos casos en varios tribunales debido a la presencia de amianto (asbestos) en sus productos de talcos.

La indemnización que tendrá que pagar Johnson & Johnson se divide en US$550 millones por daños compensatorios a las 22 mujeres (seis de las cuales han fallecido) y otros US$4.140 millones por daños punitivos, es decir, para castigar la conducta de la firma por no advertir a los consumidores del talco que este producto podría elevar el riesgo de contraer cáncer de ovario.

La empresa ya había sido condenada por un tribunal de Los Ángeles en agosto del año pasado a pagarle US$417 millones a una mujer por la misma razón. Sin embargo, esa decisión fue anulada después de que la compañía interpuso un recurso.

Las demandantes acusan a la multinacional de contribuir al desarrollo de su cáncer de ovarios porque sus polvos de talco contenían amianto desde los años 70. Sin embargo, señalaron que la empresa nunca advirtió a los consumidores de los riesgos que representaba esa sustancia para la salud.

A través de un comunicado, el fabricante de productos de productos de cuidado personal y para bebé señaló que “está profundamente decepcionado con el veredicto, que es resultado de un proceso esencialmente injusto” y agregó interpondrá un recurso ante la decisión pues sus productos de talco no contienen amianto y no son causantes de cáncer.

Además, dijo que la decisión fue tomada en un juicio con muchos errores: “cada veredicto contra J&J que salió de este tribunal que ha ido al proceso de apelación fue revertido y los múltiples errores presentados en este juicio fueron peores que los de los anteriores proceso que fueron apelados con éxito”.

La US Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU.) realizó un estudio del producto de Johnson & Johnson en las que no detecto presencia del componente cancerígeno.