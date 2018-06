La Maternidad Rafael Calvo, sin riesgo financiero

La ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo ya no tiene ningún tipo de riesgo financiero, categorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 2249 de 2018. Para la realización de este proceso tienen en cuenta información presupuestal y financiera, información de dispersión poblacional y de la prestación de servicios de salud.

El gerente (e) de la ESE, Haroldo Guzmán Cuesta, se mostró satisfecho con esta última categorización que ubicó al centro asistencial dentro de las ESE sin ningún tipo de riesgo, pues lo lograron gracias al equipo humano de la clínica que trabaja día a día “sin importar los inconvenientes de liquidez”. Además resaltó que los resultados obtenidos obedecen al acertado manejo administrativo que se adelanta, un riguroso plan de austeridad y al compromiso de trabajo en equipo entre el personal de planta, aliados y contratistas de la clínica.

Aún con riesgos

“Pese a los resultados de categorización que obtuvo la Maternidad, la red pública está destinada a la calificación de riesgo alto por la mala práctica de algunas EPS, los limitantes del accionar en los equipos de vigilancia y control del sistema, y la persistencia de implementar algunos estamentos normativos que son contraproducentes para las ESE de mediana complejidad”, destacó el gerente (e).

Lo anterior, por la categorización que existe este año en el país de 378 hospitales con riesgo alto y medio. Estos están distribuidos según el proceso que adelantan así: 95 hospitales del país desarrollan un Programa de Saneamiento Fiscal ante el Ministerio de Hacienda; 182 hospitales implementan un Plan de Gestión Integral de Riesgo (PGIR) ante la Superintendencia de Salud; 85 hospitales se encuentran categorizados como de riesgo alto y 16 hospitales han sido categorizados como de riesgo medio.

También resaltó, con respecto al flujo de caja, que pese a que la Resolución 1587 de 2016 obliga a la EPS a reportar el monto autorizado por giro directo, el cual no podrá ser inferior al 50 % de la sumatoria de las facturas o documentos equivalentes presentados por cada IPS y no devueltos por la respectiva EPS, la mala práctica de estas desatan los resultados de la actual categorización. Los altos costos de operación de servicio a los que está sometida la red pública con los recaudos del giro directo, más los obtenidos de acciones adicionales, no suplen todas las necesidades de operación y al final resulta en falta de liquidez; demoras en los pagos de los compromisos y el riesgo de la prestación oportuna de los servicios.

“Una de las soluciones a corto plazo para no entrar en riesgo es la unión de los entes territoriales, EPS e IPS para establecer en sus respectivas jurisdicciones el aumento del giro de recursos del 50 % a por lo menos el 80 % de la facturación corriente”, propuso Guzmán.

Finalmente, el gerente de la Maternidad Rafael Calvo, aprovechó para pedir que las EPS, en particular a Coomeva, Endisalud y Ambuq, se pongan al día con las deudas que tienen con el centro asistencial. Esto, pese a los compromisos realizados en diferentes mesas de trabajo con la Supersalud y la Gobernación de Bolívar, han incumplido sus compromisos obligando a utilizar demandas como último recurso.