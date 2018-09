La migraña, una enfermedad y no un simple dolor de cabeza

Las mujeres son las más afectadas por la migraña, una enfermedad que, además de ser multifactorial, la padece el 15% de la población mundial. Si una persona no está debidamente diagnosticada, se hace más complejo su manejo y es que hay que entender que no es solo un dolor de cabeza (pues viene acompañado de vértigos y mareos durante las crisis), sino que su intensidad la convierte en la sexta causa más frecuente de discapacidad. Es imprevisible, por lo cual puede aparecer en cualquier momento del día, exista o no un desencadenante.

Natalia Hernández, neuróloga de la Universidad del Rosario de Bogotá, con estancia formativa en la unidad de Cefalea del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica que la migraña “no es un síntoma sino una enfermedad neurológica que se caracteriza por dolores de cabeza recurrentes, y además por síntomas neurológicos de variada presentación y que son transitorios. Esto, en un cerebro que está predispuesto genéticamente”.

Para que el especialista sepa si el paciente es migrañoso o no, basta un diagnóstico clínico, donde hay una retroalimentación con el paciente. Se debe decir que ni con imágenes, ecografías u otros estudios, es posible hacer este diagnóstico.

“Este un paradigma que hay que romper, pues el diagnóstico es a través de un interrogatorio (anamnesis), contrario a lo que algunas personas piensan, que se debe hacer con imágenes”, explica la doctora Natalia.

Si se pregunta para qué le ordenan imágenes cuando padece dolores de cabeza fuertes, puede decirse que es para descartar que esos dolores sean producto de tumores u otros factores. Para los pacientes con migraña, la interacción médico - paciente es importante para educarlo acerca de mitos como este.

Además, para que el diagnóstico sea el adecuado, se deben tener en cuenta factores como:

-Alta intensidad del dolor: ¿Generalmente es un dolor de cabeza intenso?

- Que el dolor de cabeza le empeore con los movimientos: ¿Usted prefiere estar en reposo cuando le duele?

- ¿Cuál es la distribución que tiene el dolor de cabeza? (La migraña suele ser unilateral o epicraneal, es decir, en la mitad de la cabeza).

- ¿El dolor es pulsátil? ¿Ha tenido de 2 a 4 episodios en menos de 72 horas?

La experta advierte que si se contesta positivamente a dos de estos puntos, la probabilidad de tener migraña es alta, pese a que los signos pueden variar en los pacientes.

Tenga en cuenta que, al padecer una crisis, una persona con migraña puede también sufrir náuseas o vómito, o sentir molestias con la luz y el sonido, por lo que debe remitirse a un profesional.

Abuso de analgésicos

Los pacientes con migraña se enfrentan, además, a problemas como la cefalea por uso excesivo de analgésicos.

“Es una barrera para los pacientes cuando no son tratados adecuadamente por distintas razones. Ellos mismos empiezan a tomar analgésicos de manera frecuente para quitarse el dolor y empiezan a tener esta cefalea por uso excesivo. Parece difícil de entender que un analgésico que aparentemente sirve para quitar el dolor de cabeza lo dé más, pero esto ocurre en pacientes migrañosos”, continúa Hernández.

Aunque para algunos pacientes estos no son desencadenantes para la migraña, es usual que les afecte:

- Tomar café.

- Tomar productos lácteos.

- El tabaco.

- La vainilla.

- Medicamentos (nitratos).

- Eventos emocionales.

- El chocolate.

¿El dolor se me acomoda?

A veces, al paciente solo le sirve un ‘único’ medicamento.

“Puede que otros medicamentos que se han formulado de otros grupos distintos a los usados por el paciente, no se han formulado adecuadamente. Los triptantes son específicamente para los dolores de cabeza. Cuando no les sirven, puede pasar que no se ha usado puntualmente el medicamento eficaz para este paciente o el medicamento se ha tomado inadecuadamente. Al tomarlo 2 horas después de la crisis, el fármaco no hace efecto”, dice la doctora Natalia.

Hay que saber que la migraña no se cura, pero las crisis y la intensidad se pueden controlar de manera que el paciente no sufra episodios caóticos.