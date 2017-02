La piel del escote es más propensa a envejecer

Todas nos hemos dado cuenta alguna vez que la piel del escote envejece más rápidamente que otras zonas.

La notamos enrojecida, e incluso suelen aparecer más granitos en esta parte del cuerpo.

El escote tiene ciertas características: es delgada y tiene menos cantidad de glándulas sebáceas, menos fibras de colágeno y una distribución variable de grasa subcutánea.

Pero con el paso del tiempo la cantidad de melanocitos disminuye, hasta en un 20% por década, dejando esta área más expuesta a la radiación ultravioleta. Asimismo, el efecto de la gravedad, el peso del busto en las mujeres, la posición al dormir y la foto exposición son otros factores que favorecen el envejecimiento prematuro de esta zona.

La doctora Andrea Galeano, especialista en medicina estética y láser, recomienda dos soluciones seguras y efectivas para lucir un escote hidratado y libre de arrugas. En el caso de las personas más jóvenes sugiere otras técnicas para evitar el envejecimiento prematuro en esta área.

'Qué procedimientos se recomiendan?

Procedimiento con Ulthera: este primer tratamiento no es quirúrgico, reestablece las condiciones naturales de la piel y llega a sus capas más profundas, a las que no se había podido acceder sin cirugía. Por medio de ultrasonido microfocalizado, se reparan los tejidos, favoreciendo la producción de nuevo colágeno. El procedimiento no deja cicatrices, no requiere de anestesia ni de tiempo de recuperación para el paciente. Los resultados son un escote con mejor tono, libre de arrugas, firme y resistente.

El segundo tratamiento es la aplicación de ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de manera natural en el cuerpo y su función es atraer y retener el agua que conforman los tejidos de la piel. Es el encargado de dar volumen, luminosidad, tersura e hidratación. “Es importante que el paciente sepa que los ácidos hialurónicos han ido evolucionado y hay que estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas. Yo recomiendo el ácido que tiene una mayor formación de matriz polidensificada cohesiva en los tejidos porque esto garantiza una mejor precisión a la hora de la aplicación. Es ideal para inyecciones superficiales en líneas finas y arrugas del escote”, destaca la doctora Galeano.

Ambos procedimientos tienen una duración de 25 a 30 minutos. Los resultados se ven inmediatamente y pueden durar seis meses.