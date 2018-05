La salud mental merece más atención de parte del Estado

Otra de las asistentes a la VI Asamblea de la RIOOD fue la médica Fernanda Lucía Fernández, conocida en Colombia por conducir la sección de salud del noticiero del Canal Caracol.

Fernández planteó que en Colombia hay cuatro millones de personas con trastornos mentales, víctimas de la discriminación y sin tratamiento.

--¿Cuál es el panorama de la salud mental y la discriminación en Colombia?

--La salud mental implica un reto muy grande para todos: para el Estado, para el paciente, para las familias y para la sociedad en general. Se trata de un tema que debe importarnos a todos, empezando por despojarnos de los prejuicios para superar barreras como los estigmas y la discriminación, porque estamos llenos de conceptos equivocados que relacionan la salud mental con aspectos como debilidad, mala voluntad, violencia, agresividad...Y todo eso es falso. Debemos entender la enfermedad mental como cualquier otra. Así como el cuerpo duele, las emociones también duelen. Reconocerlo, permitirá que muchas personas salgan del sufrimiento emocional, busquen ayuda y puedan tener calidad de vida. Es decir, es un llamado importante para que nos informemos y acabemos con esas ideas equivocadas que han perdurado y que solo podemos combatir con sensibilidad y conocimiento.

--¿Cómo se desenvuelve una persona con problemas emocionales en un país como Colombia?

--Un colombiano en esa situación se siente presionado a ocultar su situación, con tal de poder acceder a un trabajo, a un préstamo e incluso a un tratamiento. El mismo estigma hace que no quiera que su propia familia sepa que va a un psiquiatra o que toma medicamentos. Por eso, deja de recibir atención y hasta pierde oportunidades laborales. Por otro lado, tenemos un problema con el Estado que consiste en que la inversión en salud mental es muy poca, lo cual termina perjudicándonos a todos, porque no tenemos los recursos suficientes para abrir instituciones adecuadas con profesionales idóneos, bien entrenados y suficientes para atender la demanda.

--¿Qué tan prudente es el manejo que nuestros medios de comunicación le dan a la salud mental?

--Con alguna frecuencia, ciertas noticias permiten que se hable de enfermedad mental. pero no se profundiza, no se contextualiza, ni se aprovecha la oportunidad para hacer que la gente entienda qué hay detrás de...Muchas veces se quedan solamente en el registro de los hechos. Aparte de eso, creo que deberíamos abordar los temas de salud de manera libre. No esperar a que haya una coyuntura, ni que el afectado sea un personaje público. La verdad es que estamos ante una epidemia silenciosa, un verdadero problema de salud pública, pues en Colombia hay cuatro millones de personas que durante el año pueden tener algún trastorno mental; y lo más grave es que tres millones no van recibir tratamiento. Hay mucha gente con un sufrimiento que genera seis suicidios diarios; y el suicidio se puede prevenir. Debemos perder el temor y, desde la comunicación, despojarnos de esos prejuicios para hacer que la gente normalice la situación, la visibilice y se libere de los estereotipos.

--¿Está preparado nuestro sistema educativo para trata ese tema en los colegios?

--La verdad es que si uno expande el tema, en todas partes encontrará deficiencias, porque siempre veremos temores para enfrentarlo, además de que nos resulta invisible. Por eso necesitamos, incluso, desde los colegios que ojalá se enseñara algo tan importante como la salud mental, así como cuando a los niños les enseñamos cómo cepillarse los dientes. Si desde pequeños aprendiéramos a gestionar nuestras emociones, créame que tuviéramos una sociedad distinta.

--¿Cuáles zonas del país son las que más presentan problemas de salud mental?

--Según la encuesta nacional de salud mental que se publicó en 2015, tenemos que Quindío es la zona con más problemas de ese tipo. Pero personalmente creo que es un problema nacional y casi que mundial.