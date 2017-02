La técnica que te cura con tu propia sangre

Imagine poder curar sus afecciones a través de fluidos de su propio cuerpo.

Pues bien, esto ya es posible gracias a la medicina regenerativa, que tiene como objetivo utilizar los propios recursos del organismo para regenerar tejidos y así recuperar su funcionalidad.

Uno de los métodos más eficaces para tratar enfermedades en áreas de medicina, odontología y oftalmología, es el uso del suero autólogo y del plasma rico en factores de crecimiento.

La doctora Rosario Piza Barrios, médica de la Universidad de Cartagena, oftalmóloga especialista en córnea y enfermedades externas, de la Santa Casa, de Sao Paulo, Brasil, explica que este producto “es un medicamento sin contraindicación, que contiene factores bactericidas y bacteriostáticos, además de sustancias como el factor de crecimiento epitelial, que ayuda la repitelización de la córnea y favorece la regeneración del tejido”.

Las patologías para las cuales puede utilizarse el suero es cuando hay condición de ojo seco, quemaduras químicas, enfermedades como el Steven Johnson (que genera alteraciones anátomo-fisiológicas del ojo), síndrome de Sjögren (se destruyen las glándulas que producen las lágrimas), cuando hay úlceras corneales, erosiones coreales, en el manejo pre o post operatorio de cirugías refractivas y en cualquier cirugía de la superficie ocular.

Para el ojo seco

Es un hecho que una de las enfermedades que más consultas amerita en oftalmología y en optometría es el llamado “ojo seco”, que “tiene síntomas comunes a muchas enfermedades como ojos rojos, ardor, sensación de quemazón, sensación de cuerpo extraño, ojos pegados al despertar, y resequedad aún después de la aplicación de muchas gotas o lágrimas artificiales (para Piza llamarlas lágrimas está equivocado, pues están lejos de parecerse a nuestra película lagrimal)”, refiere la especialista.

Para esta afección, el uso del suero autólogo y el plasma rico es el tratamiento más recomendable.

“Nuestra lágrima es sangre, sin glóbulos rojos”, afirma, “si se va a preparar el suero autólogo de la propia sangre, se pone básicamente la lágrima en el organismo. No hay conservantes, por lo tanto no se daña la superficie ocular y no se producen reacciones alérgicas porque es del mismo cuerpo”.

Cómo se obtiene

El suero autólogo se obtiene extrayendo sangre de un paciente en ayunas. A partir de la sangre, se hace una centrifugación de ese plasma y se prepara en frascos goteros. “Como es preparado de la sangre, es importante recalcar que debe conservar la cadena de frío”, sugiere la doctora Rosario.

La cantidad que se extrae es suficiente para tres meses pues después de ese tiempo, el preparado ya no sirve y los factores ya han perdido la validez.

El suero se aplica en los ojos tres veces al día o cuatro. “Pero como no tiene conservantes hay quienes se lo aplican cada dos o cada tres horas pues el alivio es bastante”, finaliza.

Desde hace poco, la aparición de ojos secos se ha elevado, debido al constante uso de los aparatos electrónicos que hacen que el ojo permanezca abierto por más tiempo. Dejar que el aire acondicionado pegue directamente, también empeora la condición.