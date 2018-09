“La vacunación es el mejor regalo para nuestros hijos”: director del Dadis

Se llevó a cabo con éxito la jornada extraordinaria de vacunación en los puestos de salud del Distrito, liderada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), acompañado de la ESE Cartagena para vacunar contra las enfermedades inmunoprevenibles.

“Recibimos con satisfacción a niños venezolanos, de dos años y más, sin esquemas de vacunación y se pusieron al día con las vacunas gracias al Ministerio de Salud y de la Protección Social y al Distrito de Cartagena. Estos hechos son una muestra más de los resultados positivos y éxito de esta jornada”, afirmó Antonio Sagbini, director del Dadis.

En la actividad se aplicaron gratis todo tipo de vacunas, pero en especial contra el sarampión, tanto para cartageneros como para extranjeros. En total fueron 65 puntos de vacunación entre públicos y privados en toda la ciudad que estuvieron abiertos de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

21 clases de vacunas fueron aplicadas, que protegen a la población contra 26 enfermedades. Algunas de las causan discapacidad.

"Agradecemos a la alcaldesa Yolanda Wong por su convocatoria, asistencia y apadrinamiento en esta jornada de vacunación", sostuvo el director del Dadis.

“Me parece excelente, es una oportunidad para todos esos niños que no se han vacunado a estas alturas y que no tengan enfermedades y estén prevenidos de muchas otras que están viniendo como las virales, las contagiosas. Me ha parecido algo importante para toda la comunidad. Estoy muy agradecida con la Alcaldía y todos los trabajadores del hospital”, dijo una asistente a la jornada.

“Los puestos de salud están abiertos todos los días sin barreras, y lo más importante es que esto se haga en familia. Este es el mejor regalo que le podemos brindar a nuestros hijos, para librarlos de enfermedades como la poliomielitis, difteria, sarampión, polio y otras”, agregó el director del Dadis.

Otras de las vacunas aplicadas para niños fueron para la rubéola y meningitis. Para las mujeres embarazadas las vacunas DPT e influenza, esta última igualmente para adultos mayores.

“Muy bueno porque tenía las vacunas retrasadas con la bebé por unos inconvenientes que tenía en mi casa y aproveché la jornada para que le pusieran las vacunas que le hacían falta. Vine a acompañar a una compañera y al ver la jornada, fui a buscar el carnet y lo traje”, dijo otra beneficiaria de la jornada.

Hoy domingo se dispondrán, de 8 de la mañana hasta el mediodía, tres puntos de vacunación en los barrios Olaya Herrera, Nuevo Bosque y Blas de Lezo.

“Lo hicimos pensando en los padres y madres que deben trabajar los sábados y que les queda más fácil llevar a sus hijos a vacunar el domingo. Invitamos también a la población extranjera que está en Cartagena a que acudan a los puntos de vacunación que hemos habilitado”, manifestó el director del Dadis.

El Dadis y la ESE Cartagena de Indias agradecieron el acompañamiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que se sumaron a esta gran jornada.