La vida después de un infarto

Por: Julio Carballo.

Para empezar, es importante destacar que todo aquel que ha sufrido un infarto o padece de angina de pecho ha de saber que se trata de una enfermedad crónica, que no se cura y que le acompañará toda la vida.

Por tanto, es bueno que conozca cuál es la mejor manera de prevenirla o de sobrellevar las consecuencias con la mejor calidad de vida. Deberá hacer visitas médicas con la frecuencia que su cardiólogo le indique. Si antes de la visita aparece dolor anginoso, y el dolor es el que conoce y cede, continúe su vida normal hasta la próxima revisión. Si el dolor es cada vez más frecuente, intenso, o duradero, aparece con menor esfuerzo o en reposo y se acompaña de otras molestias, acuda al médico antes de la fecha.

¿Cuáles son los síntomas?

La angina es una sensación de dolor, opresión o malestar que suele iniciarse en el pecho y puede extenderse a brazos, cuello, espalda y/o mandíbula. Suele producirse cuando el corazón requiere un mayor aporte sanguíneo (ejercicio, emociones…) y desaparece en unos minutos al cesar la actividad desencadenante.

El infarto se produce cuando una arteria se obstruye totalmente, el dolor es mayor que el de la angina, y suele ir acompañado de sudoración, náuseas y vómitos. Lo más importante en el tratamiento del infarto es abrir la arteria lo antes posible, ya que cuanto menos tiempo haya estado la arteria cerrada, el daño que queda como secuela en el corazón es menor.

¿Qué hago ante una crisis?

Cuando aparezca el dolor, interrumpa inmediatamente lo que esté haciendo y siéntese o acuéstese.

Si no es la primera vez que le sucede, ya sabe por experiencia que el dolor cederá con el reposo. Póngase una pastilla de nitroglicerina o una dosis de spray bajo la lengua, la NTG provoca que su tensión baje y aparezcan mareos, por lo que se recomienda que no la tome de pie. Si a los 5 minutos el dolor no cede, tome la 2ª dosis. Si tras otros 5 minutos sigue sin ceder, tome la 3ª dosis y avise al 123; no vaya a Urgencias conduciendo.

Consejos para el día a día tras el alta

Actividad física: Tras el alta, y si la enfermedad está controlada, el ejercicio moderado le ayudará a controlar la tensión arterial, el peso, el colesterol y la glucosa; ayuda a que el corazón funcione mejor: reduce el número de latidos por minuto, mejora su contracción y desarrolla nuevas arterias; evita la ansiedad, la depresión y el estrés. Evite las temperaturas extremas, así como ejercicios bruscos.

Actividad sexual: En caso de no existir contraindicación, puede reiniciar su actividad sexual a la 2ª semana del alta hospitalaria. Si tras el evento coronario presenta disfunción eréctil consulte a su médico.

Actividad laboral: La prueba de esfuerzo indicará si su capacidad física le permite volver a trabajar. En condiciones normales, si su trabajo no requiere grandes esfuerzos y no es muy estresante, podría volver a trabajar en dos meses.

Conducción de automóviles: Podrá volver a conducir a partir de la 2ª semana, evitando al principio los trayectos largos. Si ha sufrido un infarto de miocardio deben saber que la legislación española no permite conducir en los tres meses siguientes.

Factores de riesgo: El tabaco en fumadores activos o pasivos comporta un riesgo elevado de enfermedad coronaria que es proporcional al Nº de cigarrillos/día y años fumando. El colesterol es otro factor que prevenir, una dieta mediterránea, abundante en frutas y verduras frescas, colabora en la prevención de las enfermedades coronarias.