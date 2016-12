Larga vida a las extensiones de cabello

La mujer cada día recurre a elementos de belleza para ponerse “lo que le falta”, para cambiar de look, o simplemente para sentirse mejor consigo misma.

No importa si son naturales o sintéticas o sin son largas o cortas, las extensiones de cabello tienen cuidados especiales para garantizar su buen aspecto y durabilidad.

Para la peluquera y esteticista Karina Paola Cerda Acevedo, con más de diez años de experiencia en belleza, las extensiones se deben mantener desenredadas, cepilladas, planchadas y con tratamientos que garanticen su buen estado.

Algunas están sujetas con hilos, grapas o “anillos” de metal, y otras son cosidas o pegadas. “Las que van unidas con hilo punto por punto al cabello -explica Karina-, hay que secarlas inmediatamente cuando se lave el pelo porque pueden dañarse”. Estas duran alrededor de cuatro meses. Otras, como las “micro ring” (agarradas punto por punto con una grapa metálica), se pueden quitar y poner con facilidad. Estas se deben lavar separadas del cabello natural y cuando estén limpias, secas y cepilladas, se ponen de nuevo.

CUIDADOS ESPECIALES

Hay una diferencia enorme en los procedimientos que resisten las extensiones cuando son naturales y cuando no.

Muchas líneas cosméticas de alto prestigio han optado por sacar al mercado productos de lavado y cuidado capilar diseñados exclusivamente para extensiones. Algunos, incluso, para extensiones sintéticas propensas a perder su forma con los químicos de uso común y con el calor (que no es para nada recomendable en ellas).

Es importante también la manera de lavarlas:

1- Al aplicar el shampoo, no frotes los mechones, sólo da un masaje suave de arriba hacia abajo y repite el proceso cuantas veces creas necesario. Lava el cabello siempre hacia abajo.

2- Enjuágalas con mucha agua y por último aplica acondicionador o algún producto para dejarlas suaves, hidratadas y manejables. Enjuaga con agua tibia.

3- Quita el exceso de agua con una toalla y movimientos suaves. Puedes dejarlas secar toda la noche.

4- El lavado de las extensiones dependerá mucho de qué tan frecuente sea su uso, así que si es diario, dos veces a la semana sería la ideal.

Para las de cabello sintético, no se recomienda el shampoo tradicional, sin embargo, si no se pueden obtener los productos ideales, es recomendable lavarlas con productos que no contengan sulfato, o que lo tengan en bajas dosis. Asimismo, las extensiones naturales.