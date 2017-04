Las tutelas no son suficiente para recibir atención médica

“Para proteger a los pacientes, ya hay suficientes normas y leyes en Colombia, pero cuando un médico le diagnostica un problema de salud, inmediatamente surge una barrera entre el derecho del paciente y la obligación de las EPS. Le dicen al paciente que puede reclamar sus derechos a través de una tutela, el paciente lo hace y viene un problema muy grande, gráficamente podríamos decir que mientras la enfermedad va montada en un avión supersónico, porque se trata de una leucemia, un tumor, etcétera, la justicia colombiana está montada sobre una silla de ruedas”.

Así describió el defensor del Paciente, Henry Vergara, el drama por el que atraviesan muchos colombianos, añadiendo que por esa situación “la gente se muere, se agrava o sus posibilidades disminuyen. No es el médico ni el hospital el que está con deseos de atender y curar al paciente sino la justicia, que por no ser suficientemente eficiente, efectiva y humanizada, el paciente entra en un camino de negación de servicios, en el cual se muere o utiliza sus propios recursos para solucionar. El problema fundamental de la salud en Colombia es la justicia”.

Señaló que el programa Primero el Paciente “acude como un carro de bomberos para ayudar a los pacientes, consiguiendo un porcentaje de solución considerable, que está alrededor del 70%”.

En total, entre el 20 de febrero de 2016 y lo transcurrido de marzo de 2017, el programa recibió 1.434 solicitudes de acciones humanitarias sobre la prestación de los servicios de salud de distintas EPS, de las cuales 246 corresponden a niños y adolescentes con enfermedades hemato-oncológicas. Una de ellas es Karen Moya Villa, usuaria de Coomeva EPS.

Está perdiendo la vista

Desde los tres meses de nacida, Karen fue diagnosticada con anemia de células falciformes, “comenzó a perder la visión de manera progresiva en agosto de 2014, y ya en noviembre no veía”, contó su madre, Elsa Villa Marriaga.

Explicó que “todavía no hay diagnóstico porque Coomeva no le ha hecho los estudios que su médico tratante le mandó. Yo tengo un derecho de petición, un fallo de tutela que ordena atención integral, incidente de desacato con orden de arresto a la gerente, e incluso hace un mes abrí un proceso en su contra por el delito de fraude a resolución judicial en la Fiscalía, y Coomeva dice que la tutela no cubre los estudios”.

Por las trabas de la EPS, la madre sostiene que la salud de la joven de 18 años “ha empeorado, ha ido decayendo el poquito de vista que tiene en el ojo izquierdo. Por el derecho no ve nada. Su médico tratante quiere hacerle una punción lumbar con manometría, pero aquí en Cartagena no hay manómetro, lo hay es en Barranquilla. Coomeva dice que está buscando dónde se le hace, evaden y evaden, y en eso se han pasado desde 2014. Solo le han hecho los exámenes que pueden hacerse aquí: un TAC, una resonancia magnética y una panangiografía, y ahí no le salió nada”.

“También le mandaron un filtro -indicó-, un magnificador electrónico, citas con neurología y neuroftalmología y hasta el momento no han cumplido ninguna”.

“Vivo decepcionada de Comfamiliar”

Otras niñas afectadas por la anemia de células falciformes y por la negligencia de las EPS son las hermanas Brigett Morales Otero y Thaynis Silgado Morales, de 16 y 14 años.

Su madre, Shirley Morales Otero, dijo que por la pésima atención que han recibido, “vivo decepcionada de Comfamiliar, tanto que estoy haciendo papeleo para un traspaso a Mutual Ser”.

Precisó que “el 3 de mayo de 2016 fue la última vez que las vio la hematóloga, porque me aburrí con el cuento de las clínicas y la EPS de “déjame la orden”, “no nos han dado el contrato”, “ya puedes llevar la orden a la clínica”, la llevo y “no, nosotros aún no tenemos contrato con ellos”. Ha sido mucha la falta de respeto. De dos años para acá Comfamiliar trae un pésimo comportamiento”.

“Tengo tutela e incidente de desacato desde 2013 -resaltó Shirley-, y me decepcionó tanto que teniendo esas sentencias me mamaran gallo, que no fui más donde el abogado”.

La mujer recordó que Brigett y Thaynis fueron diagnosticadas con la mencionada enfermedad al mismo tiempo, cuando tenían 9 y 7 años.

“Ellas prácticamente están vivas por la súplica a Dios. Soy una mujer sola, trabajo en una casa de familia donde me gano 300 mil pesos para pagar el cuartico donde vivimos, para comer, y a veces les compro 100 mil pesos de pastillas en la Liga contra el Cáncer. Así las he mantenido, pero no sé cómo van sus órganos porque si ellos no tienen contrato no me dan citas”. Henry Vergara, defensor del Paciente.

Salud Total atrasa tratamiento

Farid Carrillo Guerrero, de 15 años, completa más de un mes esperando que Salud Total EPS ordene la aplicación de inmunoglobulina, medicamento que le ayuda a aumentar el número de plaquetas en la sangre, pues la púrpura trombocitopénica idiopática que padece las destruye.

Su padre, Luis Alberto Madera Beltrán, denunció que inicialmente “demoraron para autorizar el medicamento y ahora tienen una traba con la aplicación. Cada que voy me dan un radicado y me dicen que espere una respuesta de Bogotá. Estoy esperando esa respuesta hace casi dos meses. Ahorita se vence la autorización del medicamento y me va a tocar otra vez gestionar ese papel”.

Añadió que a Farid le aplican el mencionado tratamiento “cuando se le bajan mucho las defensas y la hemoglobina. A veces queda con las defensas bajitas y lo hospitalizan. En las clínicas siempre nos dicen que debemos pagar copago, pero mostramos la tutela y no lo pagamos. La última vez nos dijeron que si al niño lo hospitalizaban y no pagábamos el copago no iban a autorizar su salida”.

Sura EPS perjudica a niña con autismo

Sofía Mariana Delgado Camargo es una niña de tres años diagnosticada con autismo desde que tenía un año y ocho meses. Esta semana dejó de recibir terapias porque Sura EPS está cobrando a sus padres una cuota moderadora de más de 840 mil pesos para entregar las órdenes.

Su madre, María Angélica Camargo Ballestas, afirmó que el 5 de diciembre de 2016 solicitó a la EPS certificar la condición de su hija para que se le eximiera del pago de cuotas moderadoras y copagos, en cumplimiento de la circular 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y de Protección Social.

Por no tener médico laboral disponible, Sura tardó hasta el 27 de enero para hacer efectiva dicha solicitud, y ahora está cobrando el copago de ese mes.

“Me dijeron que el beneficio comenzaba en febrero. La orden de enero salió con copago y no lo he pagado porque fue una falla de la EPS, yo solicité la exoneración de ese pago con antelación suficiente”, aseveró María Angélica”.

“Febrero, marzo y abril no tienen copago -anotó-, pero no me entregan esas órdenes porque no he pagado el copago de enero. Ya la fundación no está recibiendo a mi hija porque llevan tres meses atendiéndola sin órdenes para cobrar a Sura. Es una niña que ya estaba en adaptación y ahora que vuelva hace la pataleta”.