¿Le falta sexo a su vida? Diez señales para confirmarlo

Científicos, médicos, psicólogos y sexólogos catalogan el sexo como un aliado de la salud, física y también emocional.

La explicación de las variaciones del estado de ánimo con relación al sexo -en hombres tanto como en mujeres- radica en las hormonas y su influencia en el cerebro, y esta afirmación la avalan múltiples estudios sobre el tema.

Y aunque nadie haya muerto de falta de amor, al parecer sí se puede deteriorar la calidad de vida por falta de sexo o ausencia de uno de buena calidad, ya que se debilita el sistema inmunológico y se está más propenso a padecer dolencias y, en algunos casos, agravar las depresiones.

La psicóloga clínica Frauky Jiménez advierte que "las consecuencias que trae consigo la falta de sexo pueden variar en cada persona conforme al estado físico, la autoestima, la educación, la salud y la crianza, sin embargo, otros problemas van más ligados a la presencia de sintomatología relacionada con la ansiedad y la depresión, que si no se tratan a tiempo pueden desencadenar algún trastorno psicológico o disfunción sexual que sea más difícil de sanar".

Es bueno consultar a un psicólogo que evalúe las causas por las que la persona no quiere tener sexo, para descartar un problema fisiológico o emocional. La práctica de ejercicio, meditación y terapias de relajación, brindan un mayor equilibrio hormonal.

Gripas frecuentes

Un estudio realizado por científicos de la Universidad Wilkes, en Pensilvania, asegura que tener actividad sexual una o dos veces por semana puede mejorar el sistema inmunológico, lo que hace a la persona menos susceptible a contraer gripa.

No es broma que el sexo se considere como una especie de vitamina C —o "S"—, de analgésico y antihistamínico, que alivia muchos tipos de malestar.

Baja la autoestima

“Cuando estás con alguien que te desea, que te provoca sexualmente hablando, esto te hará sentir más deseado, importante, querido para el otro. Y eso influye positivamente en la autoestima, porque la mirada del otro hace que te sientas mejor”, explica el sexólogo Ezequiel López Peralta.

Para Flavia Dos Santos el sexo es más que un embellecedor físico, “su mayor beneficio es fortalecer la autoestima, respecto a cómo me siento, cómo me veo, cómo concibo mi imagen corporal, en esa medida, me quiero, me cuido y proyecto mi mejor imagen”.

Aspecto menos joven

Una vida carente de relaciones sexuales provoca en la mujer que su piel envejezca; puede llegar a verse hasta 10 años mayor, debido a que uno de los beneficios de la intimidad sexual es el aumento de la circulación sanguínea y la oxigenación, que influyen tanto en la hidratación como en la lozanía de la epidermis. Dice Dos Santos que “a través de los orgasmos se liberan estrógenos, que regulan el ciclo menstrual y embellecen el aspecto de la piel, especialmente del rostro”.

Le gusta más la soledad

Si últimamente ha sentido que prefiere estar solo que estar en contacto con amigos y amigas o salir a donde hay muchas personas, es una señal de que sexualmente no está satisfecho.

La tendencia a la soledad es provocada, por lo regular, por la falta de endorfinas que se generan cuando existe una relación sexual placentera.

Según la sexóloga Flavia Dos Santos, “la persona puede ponerse a hacer deporte, a trabajar más, a ocupar la mente con otras cosas para no pensar en sexo”.

De no distraerse, se puede caer en el error de buscar al “ex” o de meterse con cualquiera para reparar ese vacío, porque el sexo es una necesidad.

Está traumatizado

Si está usted padeciendo de anorgasmia, vaginismo, eyaculación precoz o disfunción eréctil, puede ser consecuencia, no tanto de su inactividad sexual sino de lo que rodea el por qué de dicha conducta”.

Según la psicóloga clínica Frauky Jiménez, la respuesta sexual es inhibida ante peleas, inseguridad, dificultades con la comunicación, entre otros, y es importante que las personas evalúen la forma en cómo se sienten ante estas situaciones, para evitar dichas disfunciones.

Aparecen los dolores

La baja de la frecuencia y la calidad sexual disminuye las endorfinas, que son los analgésicos, los opiáceos naturales, reducen los dolores, mejoran el estado de ánimo y controlan el estrés.

Y es que el cortisol, hormona del estrés, se merma con una vida sexual activa y satisfactoria. Hay estudios como el de un grupo de neurólogos de la Universidad de Munster, en Alemania, que aseguran que la actividad sexual ayuda a eliminar el dolor de cabeza o las migrañas.

Está en 'modo zombie'

A menos sexo, más trastornos de sueño e insomnio, que suelen desencadenar baja concentración, irritabilidad, fatiga, pérdida de reflejos, visibilidad y coordinación de movimientos.

De acuerdo con Matthew Walter, profesor de sicología de la Universidad de Berkeley, una noche sin dormir reduce la capacidad de asimilar conocimientos casi 40 %, porque el sueño ayuda a limpiar la memoria a corto plazo y deja espacio libre para más información.

Y a falta de sexo, y de oxitocina, hormona que ayuda a mantener los ciclos de sueño estables, ¿quién no despierta de mal humor?

Tiende a desanimarse

Un estudio liderado por Sara Sandberg-Thoma, investigadora de Ohio State University, concluyó que una vida carente de sexo ocasiona deterioro mental, emocional, puede acarrear depresión o hasta ideas suicidas.

Esto se explica, señala el sexólogo Ezequiel López Peralta, porque “el sexo frecuente y satisfactorio mejora el estado de ánimo, debido a la liberación de endorfinas y serotonina, las hormonas de la felicidad, reconocidas por actuar como analgésico natural”, coincide Frauky Jiménez, psicóloga clínica.

“El estado de ánimo se torna de un tono emocional tendiente a la tristeza, la angustia, inclusive a la depresión”.

Se siente poco querido

A falta de sexo, falta de dopamina, químico relacionado con la respuesta de gratificación, que se produce con el orgasmo. Durante el enamoramiento y a través de los besos se liberan los químicos vinculados con el apego y el cariño, como la oxitocina o vasopresina.

Esta última regula la actividad de los riñones, pero además tiene efectos en los sistemas cardiovascular y nervioso central. Estudios con roedores sugieren que esta actúa como un potenciador de los vínculos sociales, en especial los de pareja, fortalece la fidelidad, de ahí que, cuando el sexo falla, surja infidelidad.

Se bajan las defensas

Las mujeres que no mantienen relaciones sexuales frecuentes tienen mayores niveles de adiposidad o colesterol malo por arriba de los valores recomendados y riesgo de padecer cáncer de mama o diabetes, afirma Issa Dahabreh, investigadora de la Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos.

No en vano el sexo es considerado una especie de medicina, pues al practicarlo se liberan endorfinas que tienen un efecto analgésico en el sistema nervioso central.