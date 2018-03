Lo que debe saber para evitar una infección en una cirugía

Bien sea que se trate de una cirugía estética o no, los riesgos que este procedimiento altamente invasivo suponen suelen provocar nervios e inquietud en los pacientes.

Uno de esos riesgos es el de contraer una infección quirúrgica que “son causadas por bacterias que penetran a través de la incisión y ponen en peligro la vida de millones de pacientes cada año, y contribuyen a la propagación de la resistencia a los antibióticos”, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS).

Por esto, la OMS hace una serie de recomendaciones en el documento ‘Directrices mundiales para la prevención de infecciones quirúrgicas’, que aunque va dirigido principalmente al personal médico que trabaja en los quirófanos, es muy útil para que los pacientes puedan identificar algunas prácticas o condiciones que podrían aumentar el riesgo de contraer infecciones durante el procedimiento.

Sí al baño, no al afeitado

Entre esas recomendaciones está que los pacientes de intervenciones quirúrgicas deben bañarse antes pero no se deben afeitar. En caso de que esto último sea imprescindible se deberá hacer con una cortadora quirúrgica y nunca con una afeitadora común. Y el lavado previo del paciente (ya sea antiséptico o no) debe hacerse fuera del quirófano.

Tampoco se deben usar soluciones alcohólicas en la preparación quirúrgica de recién nacidos o evitar que esté en contacto con mucosas u ojos.

“Debido al riesgo de combustión de las soluciones alcohólicas, es fundamental que éstas se dejen secar bien al aire, y que se evite la impregnación excesiva de las coberturas quirúrgicas, así como la acumulación bajo el paciente”, indica la OMS en su publicación.

Además, para prevenir las infecciones, los antibióticos se deben suministrar antes y durante el procedimiento, pero no después.

Esté atento a la higiene

En cuanto a la asepsia del quirófano y de los equipos, las recomendaciones de la OMS son más técnicas, por lo que van más dirigidas a los profesionales en medicina que a los usuarios. Sin embargo, es importante que los pacientes eviten lugares que claramente no son aptos para una intervención quirúrgica, como las llamadas ‘clínicas de garajes’, que no son más que espacios de viviendas o locales que supuestamente son adaptados para realizar estos procedimiento, pero que no cuentan con las condiciones de higiene mínimas, exponiendo a los pacientes a adquirir infecciones graves.