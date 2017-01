Lo que debes saber sobre el botox

Gracias a los avances de la medicina, se ha logrado demostrar que el botox es seguro, sea a corto plazo o de manera prolongada, aunque los datos sobre el tratamiento de las arrugas con botox apenas se remontan a alrededor de 15 años.

El botox es seguro para uso prolongado y también puede suspenderse en cualquier momento, sin que la piel luzca peor que antes de empezarlo. Para garantizar su eficiencia y seguridad, es necesario que la administración del botox esté a cargo de un especialista certificado en dermatología, cirugía plástica, cirugía plástica ocular u otorrinolaringología; ya que esos especialistas deben contar con la máxima experiencia para reducir y tratar las complicaciones en caso de que se presenten.



Importante que sea certificado

Se debe tener en cuenta que el botox puede ser peligroso cuando se administra incorrectamente, pues las inyecciones pueden provocar efectos secundarios, tales como dolor, hinchazón o hematomas en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, síntomas parecidos a los de la gripe y sequedad en los ojos o lagrimeo excesivo, entre otros factores. Para que esto no suceda se recomienda que todos los tipos de inyecciones de botox sean autorizados por la entidad correspondiente en cada país.

Actualmente uno de los más utilizados en la sociedad, es el de las arrugas de la frente que de acuerdo con investigaciones se recomienda solo utilizarlo para las personas de hasta 65 años de edad, pues pasada esa edad, la eficacia del medicamento posiblemente no sea igual que en las personas más jóvenes.

Cómo funciona

Las inyecciones de botox contienen algunos tipos de la toxina botulina para paralizar temporalmente la actividad de los músculos. Esta toxina es producida por las mismas bacterias que causan el botulismo, que es un tipo de envenenamiento alimentario. Las inyecciones de botox son populares para reducir la apariencia de las arrugas faciales, aunque también se usan en el tratamiento de otras enfermedades, tales como los espasmos repetidos del cuello, la hinchazón excesiva, ojo perezoso, hasta para prevenir las migrañas crónicas.

Esta toxina botulina funciona al bloquear ciertas señales químicas de los nervios, que en su mayoría son las que hacen contraer a los músculos, permitiendo que los músculos faciales subyacentes que causan las arrugas se relajen temporalmente. Las inyecciones de la toxina botulina normalmente empiezan a funcionar pocos días después del tratamiento y su efecto puede durar hasta 3 meses o más. Si uno desea mantener los beneficios del botox, es necesario recibir más inyecciones de forma regular, el número de inyecciones necesario varía según muchos factores, incluida la dimensión de la zona a tratarse.

Los estudios revelan que las personas que más se benefician con las inyecciones son quienes tienen hasta 65 años de edad. Sin embargo, eso no significa que las personas mayores de 65 años no puedan o no deban usar el botox, sino que es importante reconocer que los resultados quizás no sean tan buenos como en la población más joven. A fin de que los adultos mayores obtengan los mismos resultados que los más jóvenes, es necesario administrar el producto en combinación con rellenos faciales inyectados en la piel para suavizar las arrugas.

Por eso, si usted decide dejar de usar el botox, las arrugas de la frente volverán a lucir igual que antes de que empezara con las inyecciones. Su cara no se arrugará más como resultado del bótox y cuando lo suspenda, los músculos recuperarán la fuerza y el movimiento normal.