Esto es lo que debes saber si quieres ocultar esas molestas arrugas faciales

El cirujano estético holandés Jani Vanloghem estuvo en Cartagena dictando conferencias y nos respondió nueve preguntas sobre los inyectables con fines estéticos.

1. ¿Qué son los inyectables?

Un relleno inyectable es una sustancia que se inyecta bajo la piel a través de una jeringa. La carga aumenta de forma efectiva la piel periférica con el fin de que las arrugas y las lineas de expresión del rostro se “rellenen” y desaparezcan.

También se usan para alterar la forma de las características específicas de la cara. Las cargas pueden ser utilizadas en los pómulos, el mentón, las cejas, los párpados y la zona que rodea la nariz. Los rellenos dérmicos inyectables se pueden utilizar incluso en los labios para que se vean más carnosos y atractivos.

La toxina botulínica y los rellenos de tejidos blandos son dos ejemplos de estas sustancias.

2. ¿Cuántos tipos hay?

Existen rellenos permanentes y no permanentes en el mercado. Los primeros no se utilizan debido a los riesgos de efectos secundarios. Por el contrario, el relleno no permanente sí tiene un uso generalizado, siendo el ácido hialurónico el más común.

3. ¿Cuáles son las últimas tendencias en inyectables?

Los últimos desarrollos están enfocados en mejorar las propiedades del gel, como la elasticidad, viscosidad, plasticidad y cohesión. Las últimas tendencias de inyección de cargas están pasando de las tradicionales áreas clásicas como los labios y zonas naso-labiales hacia los lados más laterales de la cara como la sien y las líneas de la mandíbula, así como la concavidad frontal.

4. ¿Cuáles son las partes del cuerpo más comunes?

Cuello, manos, escote, parte superior de los brazos, cola, zonas íntimas y celulitis (buscando la laxitud).

5. ¿Quiénes se inyectan más, hombres o mujeres?

En mi clínica, el 85% de los pacientes son mujeres.

6. ¿A qué edad es seguro usar inyectables?

Desde los 18 años está permitido, pero normalmente, cuando recibo pacientes tan jóvenes, los mando a casa sin tratamiento y les doy tiempo para pensarlo dos veces.

7. ¿Cuál es el inyectable más usado en Colombia?

La toxina botulínica, que actúa quitándole un poco de fuerza a esos pequeños músculos que en movimiento generan las líneas de expresión y que por la práctica de las mismas a través de los años se van convirtiendo en las indeseadas arrugas.

8. Al utilizar los inyectables, ¿se debe continuar el tratamiento o de lo contrario puede haber un cambio negativo en la cara?

Las personas dicen que al usar inyectables una vez, deberán usarlos para siempre. Debido a la estimulación de tejidos por inyección de relleno, la estimulación se vuelve saludable, pero cuando el efecto empieza a ser menor, las personas quieren volver a la clínica para seguir viendo más resultados.

9. Háblenos de riesgos de reacciones negativas...

Con buenos productos, las complicaciones afortunadamente son muy pocas. El 95% de los efectos adversos están relacionados con la técnica, por lo tanto, es importante que quien lo inyecte sea un profesional y además esté debidamente entrenado y experimentado en esta clase de tratamientos.