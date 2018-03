Lo que produce un golpe en la cabeza

¿Alguna vez le dieron un balonazo en la cabeza?

Si su respuesta es sí y se siente bien, consíderese afortunado.

De acuerdo con José Antonio Rivas, médico Otólogo y Director de la Clínica Rivas, después de un golpe existe el riesgo de padecer daños en los oídos, generando problemas como la hipoacusia, sordera, vértigo o parálisis facial.

“Existen dos tipos de traumas que pueden ocasionar problemas de audición: traumas directos sobre el pabellón auricular, que hagan presión aérea sobre el conducto auditivo externo y ocasionen la rotura de la membrana timpánica; y traumas contundentes que ocasionen fracturas del hueso temporal, lesionando estructuras del oído, cadena osicular o el oído interno”, señala Rivas.

Para empeorar la situación, pueden estar relacionados con enfermedades de degeneración neurológica como el Alzheimer, o Parkinson.

En niños

Específicamente en niños, dependiendo la gravedad del golpe, el doctor Mario Elmo por su parte entrega las siguientes recomendaciones:

En los niños: traumatismo grave. (cuando ocurre un golpe muy fuerte o cabeza muy lastimada):

- No mover al niño, ni sacudirlo, pues puede dañar su sistema nervioso.

- Sostener la cabeza alineada con el cuello con ambas manos (no girarla, si se encuentra

rotada).

- Si no respira, iniciar respiración artificial (se aconseja conocer y entrenarse en el

procedimiento).

- Si sangra en la cabeza, comprimir con firmeza, con una gasa o un paño limpio y seco.

- Si vomita, rotar hacia un lado cabeza, cuello y cuerpo en un solo movimiento.

- Solicitar ayuda, llamar a un servicio de emergencia.

En traumatismo menos grave (golpe no tan fuerte o cabeza apenas lastimada):

- Debe observar al niño por lo menos en las próximas 24 horas.

- Contrólelo permanentemente, mientras esté despierto.

- Asegúrese de que el niño hable y se mueva normalmente.

- Pídale que nombre de personas o juguetes que él conoce bien.

- Cuando duerme, despiértelo cada 2 o 3 horas (debería despertarse y reconocerlo).

- Si no hay herida, comprimir suavemente la zona del golpe con algo frío o hielo envuelto en un paño, para disminuir el chichón que puede formarse.

- Si hay corte o herida sangrante, aplicar agua oxigenada o antiséptico, comprimir con una gasa seca para evitar el sangrado y trasladarlo a un Centro de Salud.

- No aplicar en la zona golpeada manteca, crema dental, plantas ni otros remedios caseros. Ir al médico si hay:

Mareos, vómitos o problemas de equilibrio.Además, los zumbidos o pitidos en los oídos, secreción de pus o fluidos transparentes o sanguinolentos.

¿Se puede revertir la pérdida de audición por un golpe en la cabeza?

El doctor Rivas explica que ante una pérdida de audición o problemas de vértigo luego de un golpe en la cabeza, la posibilidad de recuperación depende de las estructuras involucradas en el trauma.

“La cadena de huesecillos y la cóclea pueden ser sustituidas en su función con ayudas auditivas, como los implantes osteointegrados o el implante coclear. Sin embargo, las lesiones del nervio auditivo son irreversibles y cuando son severas o profundas requieren manejo con el especialista de oído”, explica.

El especialista aconseja tener especial precaución al montar bicicleta, practicar deportes extremos, hacer trabajos en construcciones y otras actividades que puedan representar un riesgo, ante lo cual recuerda la importancia de emplear elementos de protección como el casco.

En el caso de actividades como el fútbol o boxeo, en las que el riesgo de sufrir traumas por golpes o balonazos es elevado, lo importante es poder identificar las señales de alarma y acudir al médico.