Los chicos y el mal olor

Expertos recomiendan disminuir o eliminar alimentos como ajos, cebollas y condimentos fuertes de la dieta diaria de los menores.

En muchos hogares costeños, cuando se percibe que los niños de la familia están empezando a tener mal olor, por ejemplo, en sus axilas, es común ver a sus madres y abuelas preocupadas y buscando leche magnesia o bicarbonato para untarles.

Los pobres chicos no sólo tienen que aguantar la vergüenza que les da saber que están creciendo, sino que deben soportar los menjurjes (bien intencionados) de sus familiares, que muchas veces se sienten temerosos de recomendarles los productos de higiene que ellos usan, por considerar que no son adecuados para su edad.

Ante esta situación, es importante conocer si se deben usar o no productos como desodorantes o antitranspirantes a temprana edad, pues en la pubertad, los niños inician una etapa en donde experimentan cambios físicos y emocionales.

Los niños comienzan a producir mal olor en ciertas partes del cuerpo cuando entran a la primera etapa de la adolescencia, que tiene su inicio entre los 8 a 13 años en las niñas, y de los 9 a 14 años en los niños.

Durante este periodo, el cerebro de los niños comienza a liberar unas hormonas encargadas de estimular el crecimiento del vello en nuevas áreas del cuerpo como son las axilas y genitales.

Aquí se genera el cambio en la voz de los hombres a un tono grave, aumenta el tamaño de los senos en las niñas, y las glándulas apocrinas aumentan su actividad, ocasionando el incremento en el flujo del sudor y el mal olor corporal.

¿Ya empezó?

Los cambios varían dependiendo de cada niño, por esto es importante que los padres estén atentos a estas alteraciones para que enseñen a sus hijos acerca de tener una buena higiene personal.

Pero, ¿cuándo es necesario que un niño o un adolescente comience a usar un desodorante o un antitranspirante?

No hay una respuesta exacta, ya que esto depende del desarrollo de cada niño, sin embargo, antes de usar un producto especializado, los padres pueden hacer que sus hijos tengan en cuenta los siguientes pasos:

Ducharse diariamente y aplicar jabón suave en las áreas donde esté sudando.

Usar prendas de vestir limpias, frescas, y cambiarlas si están con sudor o mal olor.

Disminuir o eliminar alimentos como ajos, cebollas y condimentos fuertes de la dieta diaria.

Pero bien, la sudoración excesiva y el mal olor no se pueden controlar, por lo que sí es conveniente iniciar la utilización complementaria de un antitranspirante o desodorante. Ante esto es importante que los niños y adolescentes, no utilicen productos diseñados para adultos, ya que las concentraciones de los ingredientes activos son más altas y pueden producir irritación.

Si atraviesa esta situación, el consejo es que vaya a su supermercado o droguería, donde están disponibles desodorantes especializados y diseñados para jóvenes, que se ajustan a las necesidades de su hijo y que pueden ser usados con seguridad.