Los HMO y el milagro de la leche materna

Si su bebé se alimenta adecuadamente con leche materna, a lo largo de su vida será capaz de atajar ciertas enfermedades importantes. Esto es debido a que la leche está compuesta por diversos nutrientes que, incluso, poseen propiedades antimicrobianas.

Esta es la principal preocupación de los pediatras y gastroenterólogos cuando, por diversos motivos, a los niños no se les alimenta adecuadamente con leche materna.

“Cuando uno se preocupa de alimentar apropiadamente el niño pequeño, está evitando ciudadanos enfermos. Cuando un niño enferma, su curva de crecimiento se detiene. También le da diarrea recurrente, constantemente vomita, no come y eso preocupa”, comenta el gastroenterólogo Pedro Alarcón, profesor Internacional y Asesor de investigación del Instituto Nacional de Salud Infantil de Perú.

Es tanta la preocupación, que decidieron estudiar a fondo el tejido de la leche materna humana, centrándose en un componente llamado HMO (que desde hace poco, se desarrolla en laboratorios para reforzar a la leche de fórmula).

¿Qué es el HMO?

El HMO es un prebiótico, cuya función es alimentar las bacterias buenas del intestino y, según los resultados de las investigaciones, también se absorbe en la sangre para seguir apoyando el desarrollo del sistema inmune en los bebés. Es, además, un componente bioactivo, con demostrados efectos en la tolerancia gastrointestinal. Eso quiere decir que los niños que lo consumen en mayor cantidad, tendrán también una mejor digestión.

Es el tercer componente sólido con mayor presencia en la leche materna.

Explica el especialista Pedro Alarcón, que “la leche se considera un tejido, dado que está formada por nutrientes. Posee sustancias antimicrobianas, hormonas, enzimas y demás elementos. Principalmente, la leche de mamá está conformada por agua, proteínas, grasas, lactosa y HMO”.

El HMO trabaja directamente sobre la microbiota (flora intestinal), donde están las bacterias amigas y las cepas de bacterias buenas, pues fundamentalmente, la inmunidad del niño está en el tubo digestivo.

“La leche de vaca, por ejemplo, tiene niveles muy inferiores de HMO, que sí está presente en altas cantidades en la leche materna. Por eso, seguimos recomendando que la lactancia humana sea prioridad para los recién nacidos”, asevera Gabriel Gómez, director médico regional de Abbott Nutrition Latinoamérica.