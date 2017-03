Los mitos que rodean las enfermedades renales

Hay ciertos mitos acerca de la salud que no pasan desapercibidos para los especialistas y este es el caso de las enfermedades renales.

Por eso, los médicos de la Unidad Renal y del Servicio de Nefrología de la Fundación Cardioinfantil- Instituto de Cardiología explican que la enfermedad renal se puede definir como el deterioro crónico de los riñones y que generalmente es irreversible. En el país existen muchos mitos alrededor del cómo se desarrollan estas patologías. Permanecer sentado todo el día, montar a caballo o en bicicleta son algunas de estas creencias.

La directora de la Unidad Renal y del Servicio de Nefrología de la Cardioinfantil, Alejandra Molano, señala que los orígenes más frecuentes de la enfermedad son la diabetes y la hipertensión arterial, lo que conlleva al deterioro de los demás órganos del cuerpo. “Es importante que los colombianos sepan que los factores reales que aumentan el riesgo para desarrollar una enfermedad renal son el alto consumo de sal, el tabaquismo, alcoholismo, la edad y la obesidad”.

La FCI identificó los mitos más comunes acerca de las enfermedades renales, entre los colombianos y se los presenta a continuación:

-¿Es cierto que estar sentado todo el día afecta mis riñones?

Falso. Muchas personas creen que permanecer sentados todo el día en sus puestos de trabajo, montar a caballo o andar en bicicleta son causas que desarrollan una enfermedad renal. Tampoco es cierto que tomar bebidas oscuras o gaseosas produzcan el desarrollo de la enfermedad.

-La diálisis no me ha curado la enfermedad.

Muchas personas creen que la diálisis cura las enfermedades renales, pero esto no es cierto. La diálisis solo hace parte de un tratamiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades renales, ya que el procedimiento elimina sustancias dañinas de la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo.

-Me duelen los riñones por usar tacones.

Falso. Los tacones y su uso no tienen consecuencias negativas para los riñones.

-Los medicamentos son malísimos para los riñones.

Falso. No todos los medicamentos son perjudiciales para este órgano. Sin embargo, se aconseja evitar el consumo indiscriminado de analgésicos.

-¿Es cierto que cualquier persona puede donar sus riñones?

Falso. No todas las personas puedan ser donantes de este órgano ya que depende del estado en el que se encuentren sus riñones.

Adicionalmente, el receptor también debe ser sometido a estudios médicos para que se pueda determinar la compatibilidad del órgano en su cuerpo.

El dato

La doctora Molano añade que en los últimos cinco años se ha visto una permanencia de más de 700 mil personas con enfermedad renal crónica de algún grado y muchas personas en diálisis se encuentran esperando un trasplante.

“Pese a que la tasa de donaciones de este órgano en el país es de las más bajas de América Latina, la nueva ley, 1805 de 2016, relacionada es una oportunidad para que cambie la esperanza de vida de estas personas”, culmina la directora de la Unidad Renal y del Servicio de Nefrología de la Cardioinfantil. La Institución, en el 2016, realizó 42 trasplantes, de los cuales 13 fueron de donantes vivos.

El último estudio realizado en el país, en 2015, por el Fondo Colombiano de Cuentas de Alto Costo, señala que 11.485 niños tienen alguna patología renal.