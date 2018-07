Los tipos de ataques cerebrovasculares

Con frecuencia, cuando se habla de un ataque cerebrovascular (ACV) se relaciona con un episodio que no tiene vuelta atrás.

No obstante, según un estudio de Nacional Stroke Association aproximadamente entre el 5 y el 10% de las personas que tienen un episodio como este logran retomar su vida normal y un estudio publicado en la Revista Stroke: “The role of lifestyle factors in the etiology of stroke”- 1994 advierte que tener hábitos de vida saludables reduce el riesgo de presentar un ACV.

Cuáles son y qué síntomas presentan

Camilo Andrés Romero, neurólogo de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología explica que existen varios tipos de ataques cerebrovasculares. El denominado ataque hemorrágico en el que hay una ruptura de vasos sanguíneos en la cabeza, y el más común, el ataque cerebrovascular isquémico que se origina por taponamiento el cual produce una obstrucción del flujo de sangre hacia el cerebro, así como de nutrientes y oxígeno.

“En el caso de los taponamientos hay dos fenómenos que los pueden producir. Por un lado, uno embólico, en el cual fragmentos de sustancias que viajan a lo largo de los vasos terminan generando una obstrucción, estas sustancias generalmente son acumulación de grasa, calcio o bacterias que forman grumos. Por otro lado, está el trombótico, en el que la pared del vaso se daña y favorece la formación de coágulos que terminan cubriendo los vasos sanguíneos”, afirma Romero.

Los síntomas más comunes de estos episodios son: alteración en el habla, alteración motriz con pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo como piernas, brazos o cara. Lo que se recomienda cuando está presentando alguno de estos síntomas es dirigirse a un centro de salud, para poder darle un control previo a este ataque y evitar mayores complicaciones. De no ser así, el paciente podría quedar con un daño permanente en su sistema neuronal.

Existe otro tipo de ataque cerebrovascular llamado isquémico transitorio, que se caracteriza por presentarse de manera silenciosa por un taponamiento transitorio en un vaso sanguíneo del cerebro.

De acuerdo con el neurólogo en estos casos, el cuerpo por sí mismo se encarga de destapar las vías sanguíneas rápidamente, sin dejar ninguna secuela o síntoma en el paciente.