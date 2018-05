Lupus, una enfermedad que va más allá de la piel

¿De casualidad ha escuchado usted el término Lupus? Pues, se trata de una enfermedad que afecta alrededor de cinco millones de personas en todo el mundo, o en otras palabras, de 40 a 100 personas por cada 100.000 habitantes.

Pues bien, esta como otras patologías tiene un día en el año, en el marco del cual se busca crear conciencia acerca de lo que es, cómo tratarla y de reconocerla, además de no subestimarla.

Y la fecha en el calendario para hablar de este tema es precisamente este jueves 10 de mayo, cuando se conmemora el ‘Día Mundial del Lupus’.

GSK es una de las compañías que más tiempo ha dedicado a la investigación en este tema, el cual puede reconocerse por síntomas como el cansancio, las erupciones o las coloraciones en las mejillas y puente nasal. Según las investigaciones, el 90 % de los pacientes de lupus desarrollan también artritis, de ahí la importancia de reconocerla y tratarla, pues claramente sus síntomas van más allá de las lesiones en la piel, pues el desconocimiento en torno a la misma crea prejuicios sociales hacia los pacientes, afectando su calidad de vida.

Según una encuesta de percepción sobre el lupus, realizada por la farmacéutica GSK, a cerca de 17.000 adultos mayores de 18 años, localizados en 16 países, arrojó que aún cuando hay avances en el diagnóstico desde una perspectiva científica, el nivel de conocimiento de la misma es muy bajo.

“Si bien el Lupus no es contagioso ni se transmite por contacto sexual, los resultados del estudio arrojaron que el 47 % de los encuestados admitió sentirse incómodos estrechando las manos y/o abrazando a una persona con dicha condición”, precisa Natalia García, directora médica de GSK, quien agrega que “el 44 % de las personas elige no sentarse junto a un paciente lúpico en el transporte público; y 1 de cada 3 prefiere no compartir la comida”.

De la misma manera, se pudo establecer que el 36 % de los consultados no sabía qué factores pueden contribuir con el desarrollo de la enfermedad y más del 50 % no pudieron identificar o desconocían que el mal funcionamiento de los órganos, la anemia y el infarto podrían estar asociados con algunas de las complicaciones más usuales de la patología.

La suma de todos estos aspectos, además de afectar la autoestima y la confianza de las personas afectadas por esta enfermedad, ven como su vida cambia drásticamente una se enteran del diagnóstico.

En este sentido los especialistas recomienda que algunos de los casos reconocidos deben tener presente ser muy organizados con el control de la energía física que invierten en sus actividades cotidianas como vestirse, caminar o lavarse el cabello.

“El lupus provoca cansancio en las personas. Algunas de ellas deben planear muy bien sus tareas diarias y su trabajo, para no quedar exhaustas y no necesitar días de descanso y recuperación”, comenta Natalia García, evidenciando que este padecer no es uno más y que requiere cuidado y en la medida en que se reconozca, se permitirá que la calidad de vida de las personas mejore y les permita tener manejo de su cotidianidad, pues muchos al enfrentarse con una enfermedad crónica y que no tiene cura, viven con miedo.

“Es importante afrontar la realidad con valor y optimismo, y entender que un correcto tratamiento, bajo la supervisión del médico tratante, permite disfrutar de una mejor calidad de vida”, puntualiza.

¿QUÉ ES EL LUPUS?

Es una enfermedad crónica y autoinmune. En lugar de proteger al organismo de las infecciones, el sistema inmune de los pacientes produce anticuerpos que atacan los tejidos sanos, células y órganos vitales como el cerebro, los riñones y hasta el propio corazón, poniendo en riesgo la vida de los afectados. No obstante, con un tratamiento adecuado, más del 90 % de los pacientes tienen una expectativa de vida normal.

El tipo más común de esta enfermedad se denomina lupus eritematoso sistémico (LES), que afecta principalmente a mujeres, siendo 9 de cada 10 pacientes de sexo femenino. La patología también se manifiesta de otras tres maneras: lupus cutáneo, que causa erupciones o lesiones en la piel, por lo general, cuando se la expone a la luz solar; lupus inducido por medicamentos, que es provocado por una reacción extrema a ciertas medicinas; y lupus neonatal, que sucede cuando el bebé adquiere por medio de la leche materna autoanticuerpos de su madre con LES.

Los pacientes con LES presentan síntomas como fatiga, dolor o inflamación en las articulaciones, erupciones de la piel y fiebre en diferentes niveles. Cuando el estado de la enfermedad avanza, pueden sufrir complicaciones que ponen en riesgo sus vidas, como:

1. Enfermedades cardíacas producidas por la hinchazón del corazón o de la membrana que lo rodea, que causa fuertes dolores en el pecho.

2. Problemas renales, porque los riñones se inflaman (nefritis) y no pueden eliminar bien los residuos y otras toxinas del cuerpo, lo cual genera que su orina tome un color oscuro e inflamación alrededor de los ojos, las piernas, los tobillos o los dedos.

3. Diabetes. Estas personas tienen mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina y diabetes (incapacidad de controlar la glucosa o azúcar en sangre), debido a que los corticosteroides que son utilizados para tratar la inflamación relacionada con el lupus pueden interferir con la producción de insulina.

4. Problemas pulmonares, cuando la inflamación se traslada al revestimiento de la cavidad torácica (pleuritis), causando dolor en el pecho y dificultad para respirar. Algunos pacientes con lupus también pueden tener predisposición a la neumonía.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo del lupus puede tomar meses, inclusive años, puesto que no existe una prueba específica para detectar la enfermedad. Actualmente, este procedimiento se realiza con el análisis del historial médico completo y un examen físico, que incluye análisis de sangre. El médico especialista puede tomar biopsias de la piel o de los riñones, para emitir un dictamen.



El diagnóstico temprano brinda la posibilidad a los pacientes de acceder a un tratamiento oportuno, que les permita mejorar su calidad de vida. “Hasta hace poco, la insuficiencia renal era la principal causa de muerte de las personas con lupus, pero, gracias a mejores terapias, acceso a diálisis, y la posibilidad de un trasplante de riñón, los casos de mortalidad han disminuido”, señala García.